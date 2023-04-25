不少人刷完牙後會使用漱口水，幫助清潔牙刷沒刷到的小地方，但近日有網路教學影片稱，混合牙膏和漱口水，擠出來比較方便，但食藥署提醒，千萬別這樣使用，由於兩種產品的性質與配方不同，此作法可能會使產品變質，甚至造成口腔傷害。

食藥署在臉書粉專「TFDA 化粧品安全使用」發文表示，近日有網路教學影片稱，可以將牙膏倒入瓶中，再加入漱口水，混合後更方便使用，但牙膏和漱口水的成分多，當初在進行配方設計時，會依產品的性質、配方等因素，適量添加防腐劑避免產品變質。

假若把兩種不同的產品倒在一起使用，混合後的配方與原產品不同，有可能造成產品品質改變，還會增加微生物增生，使用時不僅無法清潔，反而可能造成口腔傷害，食藥署特別提醒民眾，網路教學影片是錯誤示範，民眾千萬不要學習。

食藥署也曾提到，不要以漱口水取代刷牙，漱口水應用於刷牙後，效果才會更佳，且以化粧品管理的一般牙膏及漱口水，如有添加含氟化合物，氟總量不得超過0.15%（1,500ppm），不具有醫療效能，無法治療牙周病等病症，因此若出現嚴重口腔問題，應該要及早就醫治療。