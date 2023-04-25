奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）外表俊美，早年拍攝經典電影《鐵達尼號》走紅全球，是萬千少女的夢中情人，私下的感情生活也相當精彩，被外界戲稱是「嫩模殺手」，近日有合作演員透露很討厭李奧納多，並揭露他年輕時在片場的一面。

好萊塢58歲男星約翰·李古查摩（John Leguizamo），出道逾38年，參演無數影視作品，他大多飾演反派角色，也會為動畫作品配音，在《冰原歷險記2》是巨爪地懶喜德的配音員；他日前接受《GQ》採訪，聊到他歷年來的角色，回顧過去他曾拍攝電影《羅密歐與茱麗葉》，與男星李奧納多合作，李古查摩強調在片場度過了愉快的時光，並提到李奧納多「非常棒」，即使不是拍他的鏡頭，他仍然會在現場為對手戲演員搭戲。

不過也因為這樣，讓李古查摩有點討厭李奧納多，認為李奧納多輕鬆就獲得許多機會，並揭露李奧納多在片場會抽菸，時常模仿麥可·傑克森（Michael Jackson），簡單幾件小事就獲得大家喜愛，雖然這麼說，但李古查摩其實並不是真的厭惡對方，只是有些忌妒心。

（來源／GQ YouTube）

1996年推出的電影《羅密歐與茱麗葉》改編莎士比亞名劇，故事背景發生在現代，男女主角的家族分別叫蒙特鳩與卡帕萊特，除了有世仇還有黑幫互鬥等元素，電影上映後叫好叫座，在柏林影展拿下多個獎項。

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