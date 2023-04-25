已服役48年的美國海軍核動力航空母艦尼米茲號（CVN -68,USS Nimitz），剛剛紀錄下第35萬次降落，可稱的上老當益壯。

防衛部落格(Defense Blog)報導，尼米茲號是世界第2艘核動力航艦，相比於前一代的企業號(CVN-65, USS Enterprise)，它的技術更為成熟，後續的同型艦達到10艘之多，是美國海軍的絕對主力。

企業號在2012年退役，於是尼米茲號就成了最老的核動力航空母艦，終於在南海航行時，成功完成了第 35 萬架攔阻索飛機降落紀錄，遠超過企業號的降落次數。

僅次於尼米茲號的是艾森豪號(CVN-69, USS Dwight D. Eisenhower)，目前為 32萬6600 次。

為紀念這歷史性的一刻，尼米茲號的指揮官-西科拉艦長(Craig Sicola)，與艦上的第 22 攻擊戰鬥機中隊「戰鬥紅雞」(Fighting Redcocks,VFA-22)領隊路克•愛德華上校(Luke Edwards)，一起駕駛F/A-18F 戰機起飛。西科拉艦長也是飛行員出身，所以他擔任前座的主駕駛，反倒是仍為現役飛行員的愛德華上校位於後座。

在完成象徵性的飛行後，艦長的飛行領隊的戰機，安全的降落在尼米茲號上，成就第35萬降落。

西科拉說：「我很榮幸，也很謙卑地完成這個歷史性的里程碑。這要歸功於各界的一齊努力，包括持續維護軍艦的造船廠團隊，以及我們可敬的水手們，他們都是我們的家人。」

尼米茲號是尼米茲航艦打擊群 (NIMCSG) 的旗艦，目前這支打擊群正部署在西太平洋，也就是第七艦隊的作戰區域。

在里程碑紀綠後不久，又迎來了 第350001次降落，自服役以來，尼米茲號已進行了 30 次海外部署，並參加無數次軍事行動。它計劃於 2027 年退役，目前正在研究如何拆卸核反應爐。