法務部調查局廉政大樓24日晚間發生火警，新北市政府消防局第四救災救護大隊火場鑑識小組25日上午進入現場，除採集火警現場相關證物外，亦訪談火災位置的資通處辦公室105室人員、調取監視器，已於下午1時許完成初步勘查，初步排除人為縱火，鑑識報告預計於30日內完成，調查局表示，鑑定結果確定後，將再對外說明，請外界勿對起火原因無端揣測。

調查局說，調查局平日嚴格管制人員進出，今日調取火災發生前之相關監視器畫面並無發現可疑人員出入，於現場亦未有異常物品之跡證，初步排除有人為介入情況，惟正式起火原因有待鑑識小組釐清確認，而監視器畫面已交由鑑識小組參考。

調查局表示，火災現場的105室是調查局資通安全處電腦偵辦科使用，該科業務內容為指導及審查各外勤單位偵辦電腦相關犯罪案件，屬一般辦公場所，並無伺服器或分析儀器等設備置放，且數位證物之鑑識非該科業務職掌，係由資安鑑識科負責，故現場亦無外勤單位送請鑑識之證物。

調查局強調，資通安全處已推動無紙化作業多年，若有紙本資料遭毀損，亦可由外勤單位提供副本重建。調查局內部網路已於今日上午逐步恢復連線使用，無礙業務正常推動，並已規劃臨時辦公處所供電腦偵辦科同仁使用，確保業務運行順暢。

調查局說，廉政大樓除105室受火警毀損外，該棟大樓管道間及其他樓層亦有受煙燻情形，正全力實施清潔消毒，並積極檢測相關機械設備，以儘速恢復調查局同仁辦公環境。

調查局並對於新北市政府消防局第四救災救護大隊迅即派員撲滅火勢，以及在場維護秩序之警消人員，將災損情形降至最低，表達最誠摯之感謝。