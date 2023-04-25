中社觀光花市別出心裁打造10條「南瓜隧道」，大馬女遊客看見比頭大的南瓜相當驚喜。（陳淑娥攝）

中社觀光花市打造10條「南瓜隧道」，各式各樣的南瓜相當吸睛。（陳淑娥攝）

台中后里中社觀光花市別出心裁打造10條「南瓜隧道」，有佛手、五福、龍鳳瓢、東昇等10餘個品種，稀奇古怪的南瓜紛紛爭萌，園區增添不少奇幻樂趣。中社花市指出，各式各樣的迷你南瓜，外型小巧又討喜，可觀賞至5月15日止，歡迎遊客把握機會造訪。

中社觀光花市以群花爭艷吸引遊客造訪，近年更推陳出新嘗試栽種多元植物，讓民眾能大飽眼福。業者賴啟文表示，幾年前引進「玩具南瓜」，年年擴大種植都展現好成果，10大南瓜隧道結實纍纍，可讓賞花遊客盡興而歸。

中社花市的南瓜相當吸睛，有像飛碟的佛手、瓢形的龍鳳瓢及東昇等品種，這些嬌客都是園區的新寵兒，各式各樣南瓜交織成綠蔭盎然的隧道，結實纍纍的瓜兒有大有小、有長有短、有胖有瘦，稀奇古怪南瓜各展特色，十分有看頭。

馬來西亞女遊客走進隧道欣賞南瓜，看見超大顆的福瓜更是相當驚喜，她說，在大馬都是一般食用南瓜，沒有見過這麼多造型的南瓜品種，這次來台旅遊，令她大開眼界，原來南瓜不是只有吃的，還有觀賞用的可愛南瓜。

中社花市表示，園區花海腹地高達8公頃，每到4至5月除了百花盛開，還有另類觀賞重點－南瓜，母親節將至，歡迎大家規畫一個賞花又賞瓜的田園樂行程。