聽到魔獸（左起）單身，Lulu立刻飛撲，右為吳宗憲。（粘耿豪攝）

魔獸（左2）送陳漢典、吳宗憲、Lulu簽名球衣。（粘耿豪攝）

魔獸（左2）送陳漢典、吳宗憲、Lulu簽名球衣。（粘耿豪攝）

魔獸（左2）今首度錄製台灣綜藝節目。（粘耿豪攝）

身高208公分的「魔獸」霍華德去年11月加盟台灣職籃T1桃園永豐雲豹隊，今（25日）首錄台灣綜藝節目，在《綜藝大熱門》與吳宗憲、陳漢典、Lulu黃路梓茵同台，製造不少笑料。吳宗憲初見魔獸，就興奮的要求翻譯替他介紹，「第一次看到他本人，真的是擎天一柱，我中文名字叫晨勃男」，語畢還緊張地叫翻譯不要照翻。

魔獸情史精彩，5個小孩的媽媽都是不同人，這讓有4位兒女的吳宗憲忍不住比較並開黃腔「You bigger than me」，可惜魔獸沒有領悟到他的台式英文幽默。吳宗憲再問他在台灣有沒有女友，魔獸先是露出神秘笑容，接著表示單身，Lulu見狀開心的飛撲到魔獸身邊，吳宗憲笑說：「終於把這個庫存銷出去了。」

來台拍攝電影的白靈，日前接受媒體訪問，透露看完桃園永豐雲豹與台南台鋼獵鷹的球賽的隔天，就收到魔獸的約會邀請，透露2人一起吃燒烤、看電影，共度浪漫的夜晚。魔獸今受訪被問到與白靈約會的心情，他露出疑惑表情頻問「發生什麼事」，強調2人沒有約會過。

魔獸今特別準備3件簽名球衣送給主持人，陳漢典、Lulu興奮表示還沒錄影就在後台排隊與霍華德合照，「我拍後發現跟他距離很遠，雖然很遠但他人很親切」。

談到下個球季的合約，魔獸表示因為很喜歡台灣，一定會跟團隊好好商量，爭取續約。今錄影嘉賓還有雲豹隊友陳孝榕，他說很開心能與魔獸成為隊友，魔獸聽後作勢落淚，相當綜藝感。

今日錄影特別安排魔獸和來賓玩「腳ㄚ一哭二鬧三排骨牌」的遊戲，邊排骨牌邊做腳部和腳底按摩，張立東痛得哇哇大叫，頻頻和按摩師求饒，但魔獸現場表現出非常Enjoy的感覺，一點都沒有不舒服，讓主持人忍不住讚嘆他身體好，吳宗憲還開玩笑：「他的腳都是死皮嗎？」讓現場笑聲不斷。