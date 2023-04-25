34歲張姓男子、24歲陳姓男子喜愛飼養烏龜，去年8月2人假意與王姓男子購買烏龜，並出價每隻1250元購買50隻蘇卡達象龜，打算以低價出售，不料2人竟拿假槍將象龜搶走。警方循線追到2人，桃園地檢署偵結，依強盜罪嫌起訴。

桃園地檢署調查，張男與陳男是養烏龜的同好，曾和王姓賣家買過烏龜，去年8月20日，張男和賣家談妥要以1隻1250元購買50隻象龜，總價達6萬2500元。張男隨即通知陳男，談好搶走象龜後，再便宜出掉對分。陳男不但沒有拒絕，還提議再找1個人加入。不過張男拒絕，認為賣家會有戒心。

當天晚上，張男開車載著陳男到平鎮賣家的住家門口，2人商談後，張男稱要檢查象龜狀況，把整箱象龜抱到自己車上，賣家來不及拒絕，只好跟著上車。

張男稱，因為要轉賣給別人，所以要去別的地方看，途中賣家詢問要去哪裡？張男竟把空氣槍拿出，假裝是真槍恐嚇賣家，賣家因為無法辨識槍枝真偽，又是深夜無法求救，且手機也在恐嚇中被張男拿走。張男隨即開車到虎頭山環保公園，並要賣家下車，且還拿賣家手機，把3人聯絡的訊息刪除，避免警方追查。

賣家父親因為賣家遲遲沒有返家，打電話給他時，接聽電話的張男，稱賣家沒錢，才接他出去。賣家父親察覺有異隨即報警，賣家想又拿回手機，還遭噴辣椒水。把賣家手機扔到草叢後將其丟包。

賣家只好在路邊找到經過的熱心民眾借手機通知家人，騎士還載他去報案，警方循線將2人逮捕。檢察官認為，2人攜帶假手槍，冒充真槍奪取財務，已經達使人不能抗拒程度，依強盜罪起訴，

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