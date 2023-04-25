苗62線是大湖鄉通往泰安鄉的重要道路，每逢豪雨就常發生落石坍方災情，本月20日又因為雨勢災情，發生落石砸車事故。苗栗縣府25日舉行縣務會議，大湖鄉長黃惠琴、泰安鄉長陳吉基提出建議，盼縣府協助在苗62線施作明隧道，縣長鍾東錦允諾並指示工務處單位全力協助，盼藉此改善交通。

苗62線是大湖鄉往來泰安鄉的必經道路之1，更是泰安鄉主要的對外連絡道路，但每次只要下大雨，經常導致道路坍方，更常常傳出落石崩落意外。

去年3月24日苗62線6公里處泰安鄉路段，因為遇到地震加上豪雨，1天接連發生2起落石砸車事故，當天中午先是通往溫泉區的遊覽車被砸中，造成1名劉姓老婦人割傷，沒過多久，61歲林姓男子下午返家途中也被落石砸傷，導致雙手手指受傷骨折。

意外事故層出不窮，本月20日因為鋒面影響，苗栗縣暴雨不斷，苗62線1.6公里處大湖鄉砲石段富興橋旁，再度發生落石意外，泰安鄉公所張姓清潔隊員開車上班途中，被巨大落石砸中，整輛車成廢鐵，所幸張男僅受輕傷。

縣府25日舉行縣務會議，大湖鄉長黃惠琴、泰安鄉長陳吉基為鄉親請命，盼望縣府能夠協助在苗62線興建明隧道，改善用路安全問題。縣長鍾東錦允諾全力協助爭取經費，目前苗62線改善工程，已獲內政部原則同意核定，未來可望打通交通並提振觀光。

縣府工務處長表示，苗62線改善工程總經費約21.7億元，因為經費高、工期長，將分3期改善，第1期在苗62線5至6公里處，規畫興建南北岸跨汶水溪橋，以及6座明隧道共長518公尺等，經費約9億8700萬元，縣府將爭取中央補助推動。

工務處長古明弘說，兩位鄉長所提興建明隧道位置屬於第3期工程，近期將邀公路總局等單位會勘，先展開修復工程，後續會將明隧道興建案，納入第3期工程，再爭取中央經費補助。