中國大陸疫情解封後，全世界都期待能挾著其強勁的經濟復甦，帶動全球經濟成長，抵擋衰退風險。財信傳媒董事長謝金河表示，從去年第四季以來，大陸兩大航運運價慘跌，代表大陸內需消費及出口仍十分低迷，看起來解封後的大陸經濟沒有給世界帶來增溫的引擎。

謝金河在臉書發文指出，馬士基的執行長Vincent Clerc最近到訪北京，他特別提到2023年中國疫情解封，這是今年世界經濟最大的期待，因為中國會釋放強大需求，為衰退中的經濟帶來曙光。

不過，Vincent Clerc似乎沒有看到正向的能量，他說中國的消費者對未來很保守，大家並沒有揮霍的心情，還有中國70%的人資產都在房地產，房地產前景不佳，加上美中對抗加劇，大家更加不敢消費，世界貨櫃運輸仍然看不到強勁的反彈力道。

今年升息後，美國消費力減弱，3月亞洲發往美國的海上貨櫃運輸量年減31.5%，其中，中國貨櫃量銳減逾40%，創下三年半新低。

謝金河提到，觀察中國經濟有兩個最敏感指標，一個是貨櫃航運的通價，SCFI是上海集裝箱運價指數，CCFI是中國集裝箱運價指數，中國是全球最大貿易國，運價指數也以中國的指數為基準，從去年第四季迄今，除了地中海線運價跌幅沒有超過80%外，SCFI跌幅都超過82%，這是難以想像的慘烈。

貨櫃運輸的運價可以代表中國的出口強度，另一個指標散裝航運波羅的海指數BDI，這個指數在2008年中國經濟最強大時，一度大漲到11793點，今年3月最慘跌到530點，指數只剩下歷史最高紀錄的5%左右，BDI運送大宗物資包括煤、天然氣、鐵礦砂等，指數暴殺，代表中國內需疲弱。

謝金河強調，這兩項航運運價慘跌，真正代表全世界需求快速降溫，而中國的內需消費及出口仍在十分低迷的低檔，看起來解封後的中國經濟沒有給世界帶來增溫的引擎。