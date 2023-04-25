游淑慧(左)和李彥秀(右)將競爭國民黨北市港湖區立委初選。資料照合成

國民黨北市第四、六選區（港湖、大安）立委初選，25日召開協調會討論初選制度。兩區不約而同敲定都使用「全民調」機制來決定提名人選。其中港湖區將於5月7日至9日間進行電話民調，大安區則是接續之後，於5月10日至12日進行，民調結果也將於結束後的隔日上午10時公布。

國民黨北市黨部25日下午，針對北市第四、六選區（港湖、大安）立委初選舉辦協調會。其中港湖區部分，議員游淑慧親自到場，曾任立委的議員李彥秀則是派代表到場與會；大安區則是三名參選人，包含北市前議員羅智強、議員鍾沛君及學者楊永明都親自到場，其中鐘沛君則是因為在議會有部門質詢，因此遲到約30分鐘。

國民黨北市黨部25日針對大安區及港湖區立委初選召開協調會，兩區都定調以全民調形式進行初選，並於民調結束後隔天公布結果。（本報資料照／丁上程攝）

國民黨北市黨部25日針對大安區及港湖區立委初選召開協調會，兩區都定調以全民調形式進行初選，並於民調結束後隔天公布結果。（本報資料照／丁上程攝）

不約而同，兩個選區針對要透過「三七制」還是「全民調」都選擇了全民調。其中港湖區將於5月7日至9日進行電話民調，並於10日公布民調結果；大安區部分則是接續港湖區，於10日起至12日進行電話民調，13日公布民調結果。結果公布後，市黨部將於日後提報黨中央中常會後正式提名。

至於北市第一選區（士林、北投）、第二選區（士林、大同）、第五選區（中正萬華）部分，則將於5月15日起開放領表登記。其中士北區目前有議員張斯綱及陳重文表態有意爭取；士林大同區原傳出徵召台南市議員謝龍介參選，不過在謝否認之後就沒人明顯表態；中正萬華區則有議員郭昭巖、鍾小平、應曉薇，以及國民黨發言人林家興等人有意參選。