涂善存、王上菲、顏毓麟、鍾岳軒4個世新校友參與演出世新自製影集《惡靈世界》。（陳俊吉攝）

涂善存、王上菲、顏毓麟、鍾岳軒4個世新校友參與演出世新自製影集《惡靈世界》。（陳俊吉攝）

涂善存、王上菲、顏毓麟、鍾岳軒4個世新校友參與演出世新自製影集《惡靈世界》。（陳俊吉攝）

王上菲以武打女星形象深植人心。（陳俊吉攝）

涂善存飾演密宗轉世活佛。（陳俊吉攝）

鍾岳軒劇中是通靈少年。（陳俊吉攝）

涂善存飾演密宗轉世活佛。（世新大學提供）

王上菲劇中經常要保護鍾岳軒。（世新大學提供）

王上菲、涂善存、鍾岳軒、顏毓麟等4位世新校友24日一起出席世新大學首部自製影集《惡靈世界》殺青記者會，王上菲因《女兵日記》、《台灣X檔案》等劇走紅，這次擔綱女主角武打戲吃重，還有招牌「剪刀腳」致命武器，雖然一身傷但打出興趣來的她，不僅不擔心被定型，還自我期許：「馬來西亞有楊紫瓊，日本也有武打很厲害的女明星，希望台灣也能出這樣的女星！」

不過王上菲強調，在電視螢光幕前可以陽剛，但私下一定要很女人，「所以我今天依定要露背！」透露自己戲拍完至今仍持續接受訓練，每週一次約跆拳道國手蘇麗文練踢腿，其他時間也會上健身房重訓，希望把體態練得更好，因為她真的很喜歡武打類的戲劇，希望之後好好往這類型發展。

曾有靈異體質的她透露某場戲在廢棄旅館拍攝，她忘帶護身符，拍攝完兩天後突然失聲，醫生說不是感冒也不是扁桃腺發炎，確切原因找不出來，她還夢到一個男人坐在她肩膀上，她聽媽媽的話去行天宮走一圈，「很神奇的是，回家後瞬間喉嚨就順了，過兩天就恢復正常！」

王上菲讀世新時是涂善存、鍾岳軒的學妹，回憶在校時光，鍾岳軒說當時已出道拍《飛魚高校生》的涂善存就是學校風雲人物，有「世新金城武」封號，王上菲則透露好友超迷戀當時排球隊長鍾岳軒，每次經過操場看到他在練球就驚呼「好帥喔」。王上菲分手劈腿渣男後，感情空窗1年多，透露目前有觀察中的追求者。

涂善存為演密宗轉世少年活佛，剃了近乎光頭的超短髮，54天拍攝期也跟著劇中角色戒色、戒酒、戒殺生，感情空窗1年半的他坦言，去年底有認識不錯的圈外對象，是一個愛藝術有同理心，長得漂亮又嬌小可愛的女生，目前嘗試相處中。

劇中他露出半邊手臂跟胸，上頭佈滿具特殊宗教意涵的圖騰刺青，依劇情發展需要使用的各種法器和咒語，都得從頭學起，他笑說：「這是我第一次妝髮這麼快，5分鐘就好，但補刺青要1小時。」

相較於其他人都有大量高難度的武打動作戲，鍾岳軒劇中是一個沒有武功基礎，但具有靈異體質的通靈少年，負責「動腦」的他被眾人揶揄根本是「薪水小偷」，他也承認自己連武術訓練課程都比大家輕鬆，「他們訓練4天，我有兩天，而且我還提早離開！」雖然戲裡都是被打、看起來很慘，但其實劇組都有做好保護措施很安全，「好啦！我自己也承認我是薪水小偷，每次大場面大家累得半死，我只要在旁邊動腦，還要上菲保護我，我明明超級高大，竟然要躲在她後面，像被母雞保護的小雞一樣」。

世新大學原創自製劇集《惡靈世界》由蔣凱宸執導，集刑偵、玄幻、動作與特化特效等多種元素的題材，除了王上菲、涂善存、鍾岳軒、顏毓麟校友，還有資深世新校友黃仲崑、湯志偉，以及崔佩儀、王傳一、林艾璇（大元）、林育品（阿喜）、李沛旭、林芷芸等演員。也是世新校友的楊宇騰也從日本趕回來特別參與客串，他說母校拍的第一部戲，再忙都不能缺席。

世新大學副校長楊盛昱表示，《惡靈世界》的主要演員中，有百分之60都是世新校友，除了眾多校友參演，更有經過校園海選挑出來的42位在校學生，參與了超過100場的演出；技術團隊裡，也有很多世新校友，其中最特別的是在世新大學新建的、與好萊塢同步的智能攝製基地內的拍攝，場景設計與設置，都是學校老師帶著學生完成，對這項全新技術的人才培育，產生了非常積極的效果，《惡靈世界》的整個錄音、收音工程，更是百分百由世新大學教師帶領8位在校學生完成，創下了台灣教育史和影視史的全新紀錄。

世新大學表示，學校近年來投資建設了全媒體中心、LED智能攝製基地等專業教學場域，無論設備和師資都已經與世界上的一流傳播類大學同步，甚至超越，為了更好的將課程、教學設備與產業鏈做最有效的整合，以在校內創造一個擬真的產業生態環境（Eco System），使學生提早呼吸最新的產業節奏，因此決定投入這部自製原創劇的製作，也由於最先進影視製作技術的引進和投資，世新大學學生經過這樣的訓練實作或觀摩研究，不僅會成為影視界最需要的全方位人才，更將會是台灣、甚至亞洲影視創新的推動者。