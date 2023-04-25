旺宏第一季合併營收季減22％達71.04億元，較去年同期減少39％，毛利季減9個百分點達25.1％，較去年同期下滑23.2個百分點，營業利益率季減14.5個百分點達-6.2％，較去年同期減少33.9個百分點，稅後純損3.55億元，與去年第四季及去年同期相較由盈轉虧，稅後每股純損0.19元。

旺宏因應記憶體低迷市況持續減產，加上提列庫存跌價損失，導致單季營運出現虧損。以產品線來看，第一季唯讀記憶體（ROM）營收季減22％且占比30％，NOR Flash營收季減18％且占比53％，NAND Flash營收季減14％且占比11％。

旺宏表示，第一季產能利用率與上季相當，季底現金水位仍達150億元，存貨小幅增加至149億元，因為上半年是傳統淡季，預期下半年才會大幅去化。由存貨結構來看，NOR Flash及ROM各占40％，NAND Flash占比約20％。