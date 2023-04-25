今年1月因春節因素影響，房貸餘額罕見下滑「縮水」，終止連69個月創歷史新高，2月起工作天數回歸正常，餘額再創歷史新高，3月房貸餘額回升至9兆4,149億元，連二月創新高。

但房貸餘額年增率已連12個月下滑，3月降至5.06％，前低為2019年4月的5.03％。房市前幾年有過熱跡象，央行自2020年底推出信用管制，加上各部會相繼推出打炒房措施，已把房貸餘額年增率打回疫情前水準。

不過，檢視3月六都移轉棟數月增31.9％、罕見走揚，為房市近期少有的「小陽春」。央行官員指出，3月移轉棟數之所以增加，主要是因1、2月工作天數少，使移轉交易落在3月、月增率因而上揚，這部分有季節性因素，但若以房貸餘額年增率來看，仍反映房市降溫狀況。

官員說，除央行升息、及各部會房市管制措施，還要觀察總體經濟面帶來的影響，假如美國後續升息踩煞車，背後可能也反映出美國或全球景氣放緩訊號，景氣不好房市可能仍有隱憂，能否好轉要再觀察。

若以前三月合計數來看，前三月房貸餘額年增率5.4％，相較去年同期年增率9.42％大幅縮水，可見房市放緩狀況，民眾購屋決策更為保守審慎。

至於供給面的建築貸款（土建融）餘額持續創新高，餘額達3兆1,503億元，連49個月創歷史新高，單月增加106.78億元；土建融餘額年增率同樣續降至9.17％，同創2019年5月以來最低增速。央行官員認為，房市買方觀望氛圍濃厚，建商會因區位不同、蛋白區與蛋黃區策略不太一樣，整體推案較為保守審慎。