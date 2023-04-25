中國駐法大使盧沙野受訪時質疑前蘇聯加盟共和國主權的言論引發嚴重的外交風波，讓好不容易因馬克宏訪中獲得進展的中歐關係遭遇重大挫折。外媒報導指出，中國正在為盧沙野闖禍四處滅火，但情況比想像中要嚴重得多。

盧沙野在接受法國電視台訪問時質疑前蘇聯加盟共和國的主權國家地位，引爆歐洲的外交風波。中國外交部發言人毛寧說，中國的立場是一貫的、清晰的，中方尊重蘇聯解體後各加盟共和國主權國家地位，一些媒體刻意曲解中方在烏克蘭問題上的立場，惡意挑撥中方同有關國家的關係。

據《華爾街日報》報導，在盧沙野失言後，拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞這3個波羅的海國家表示將就盧沙野的言論召見中國官員，有3位歐洲外交官稱，有一位中國高級外交官與歐盟和法國駐華大使舉行了座談，並致電拉脫維亞駐華大使，同時聯繫了愛沙尼亞外交官員，向他們保證盧沙野的言論並不代表中國政府在有關問題上的立場出現變化。

盧沙野的言論引發歐洲高層官員的譴責，中國駐法國大使館的社交媒體賬號已經刪除盧沙野講話的文字檔，但網頁的文字仍在網上廣為流傳。中國駐法國大使館發言人發表聲明稱，盧沙野的表態「不是政策宣示，而是在電視辯論中的個人觀點表達」，「各方不應對此過度解讀」。

報導指出，中國政府一直在努力開展外交魅力攻勢，其中包括熱情接待了法國總統馬克宏本月早些時候訪華，而盧沙野的言論卻可能進一步惡化中國與歐盟國家之間的關係。盧沙野的言論凸顯出歐洲的疑慮，他們懷疑中國是否有能力以外交方式在結束俄烏戰爭方面發揮作用。

拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞週一分別計劃就盧沙野的言論召見中國大使或高級代表。不過一些歐洲外交官表示，他們對中國週一展開的工作感到滿意。法國官員則暗示，他們將先等待北京方面的回應，然後再決定是否召見盧沙野。歐盟外長波瑞爾(Josep Borrell)說，將在歐盟對華關係意見交流會中討論盧沙野的言論。

捷克外交部長利帕夫斯基(Jan Lipavsky)認為，盧沙野言論「要麼暴露了令人震驚的無能，要麼揭示了非常危險的與國際法基本原則相抵觸的立場」，「我希望他背後的總部與這種站不住腳的言論保持距離」。法國戰略研究基金會(Foundation for Strategic Research)的中國問題專家Valerie Niquet說，盧沙野的言論破壞了中國修復與歐洲關係的努力，「這樣的說辭非常愚蠢，對中國的利益而言，他們需要外部世界，他們需要市場，增長都來自出口。」