民進黨本會期推動五部一會組織改造，其中針對新增設的三級機關，有意採取部分首長「常務及政務雙軌制」，國民黨團25日痛批蔡政府創造更多政治酬庸職位，破壞文官制度。對此，行政院人事總處澄清，完成立法後，僅10個三級機關首長增加得以政務任用的選項，占整體三級機關比率約為7％，絕非為了政治酬庸。

人事總處說明，本次組改歷經長達10餘年溝通，務實因應當前國家發展需要及新環境議題挑戰所提出，並非急就章。針對三級機關首長雙軌制，在中央行政機關組織基準法於2004年立法制定時，第18條已明定三級機關首長除性質特殊且法律有規定得列政務職務外，其餘應為常務職務。

人事總處指出，該條文歷經2010年修法、2012年組改啟動，乃至本次組改，無論由哪一政黨執政，均沒有改變，且三級機關首長的任用方式，仍須訂於各該機關組織法律中，獲得立法委員多數共識做成決定。

人事總處表示，當前通過得以雙軌任用的7個機關，也僅有內政部空勤總隊、海委會海保署及國防部全動署首長為政務人員，顯示政務任用只是選項之一，如是為應業務需要以政務進用，首長須隨政策成敗而決定去留；如有違失行為，亦得隨時予以免職，並無所稱分官酬庸問題。

人事總處另指出，本次組改將部分三級機關由「局」改制為「署」，例如經濟部國際貿易局改為國際貿易署、能源局改制為能源署，是為強化該等機關業務政策規劃功能，因此依中央行政機關組織基準法體例重新定名，又改制前後無論稱「署」或稱「局」，均同為行政院所屬三級機關。

至於新設經濟部商業發展署，則是考量現行經濟部商業司業務量能、組設與人力，均已達相當三級機關規模，且隨著商業型態推陳出新、商業服務的發展輔導需求增加，應有完整之機關組織推動各項工作，因此整併經濟部商業司及中部辦公室成立專責機關，所謂「藉由組改調升組織層級或大幅增設署級行政機關」情形實屬誤解。

人事總處最後指出，本次是將從2012年行政院組改啟動迄今長達10餘年還未完成的組改工作告一段落，讓組改的部會組織法早日完成法制化，才能以更合理完整之組織型態以因應國家發展及政務推動，是負責任政府責無旁貸的作為，與總統任期與選舉均無關，請外界勿過度解讀。