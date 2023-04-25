民進黨議員王珮毓測試ChatGPT。(王珮毓提供／蔡依珍桃園傳真)

熱門AI聊天機器人ChatGPT正夯，桃園市政府率全國之先用ChatGPT整理歸納1999市民專線陳情內容，引發藍營議員擔心個資外洩，綠營則批錯誤百出恐誤導民眾，研考會主委吳肇銘強調是小規模測試，且都是去識別化，也不會碰機敏資料，希望借重語意分析、分類邏輯，提高行政效率。

研考會主委吳肇銘表示，桃園市政府首創測試ChatGPT分析1999案件，本次測試使用Azure OpenAI服務，使用資料皆去識別化，不會有個資或機敏資料輸入其中，且「微軟Azure」的商用雲端服務，並非外界普遍使用的OpenAI免費版本，因此不會有資料雜訊導致的正確性與安全性問題；若以免費版本比擬，是完全錯誤的認知；期待各界正面看待市府對新科技的應用，以公部門的創新作為推進桃園市的進步。

吳肇銘也提到，此項計畫強調的是議題分析，面對成千上萬的1999服務案件，能夠運用AI工具領先的語意邏輯分析基礎，將服務案件進行有效的分類，有助於提升服務效率及品質。本測試使用的Azure OpenAI的ChatGPT服務，與個人版本之使用有所區別。因此並不會產生所謂「答非所問」的情況。然而，現行語意分析技術仍有進步空間，因此也有待更多的時間進行後續驗證。

吳肇銘指出，本計畫仍屬內部測試階段，提供之項目，以人工逐筆審視，刪去涉及個人全名、電話等足資辨識具體個人資料後，確保各方面都符合法令規範及資料內容安全性。市府目前並不打算將此技術運用在前端的客服回答，而是用於後端歸納1999專線陳情內容，透過整理、歸納與分析民眾反映的問題，提供給相關局處進行改善。

副市長蘇俊賓表示，在確認個資安全無虞情形下，才會進一步大規模測試、使用，民眾個資及資訊安全仍為最主要需確保事項。未來在使用的機制上，亦會比照金融機構透過具資安保護之商業帳號進行。此計畫仍屬於內部測試性質，相關測試資料也都經過「去識別化處理」，不會有資訊安全洩漏的風險。

蘇俊賓強調，創新最大的障礙，通常在人為自我設限，張善政市長是科技市長，不僅打造對新創友善的桃園，也鼓勵市府從自身做起，導入創新管理，市府使用ChatGPT一定秉持高標準資安以及精準提升市政服務效率為原則，請市民朋友安心。