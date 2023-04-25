熟睡中被這種方式吵醒真的讓人哭笑不得！一名男網友表示，女友睡覺時突然把他「啪」醒，讓他瞬間變得超清醒，再也睡不著覺，起床後還發現小腿上有一塊又紅又腫的「完美巴掌印」。文章一出，引來其他人分享睡夢中的誇張事蹟，不過也有人失望地說：「這不是我要的內容」。

原PO在論壇《Dcard》以「被女友啪醒」為題發文，表示因為職業的關係，他只有周末才有機會到女友家過夜，女友平時性格溫柔，不過因為淺眠容易做夢、說夢話，有數次被「吼醒」的經驗，為了保持雙方都有良好的睡眠品質，「睡覺時基本上採取一張雙人床中間隔著一片海的方式」，兩人相隔遠遠的。

某天，原PO睡得正熟，突然聽到「啪」一聲，伴隨而來的是右小腿一陣紮實的酸麻感，嚇得他立刻轉頭看向女友，而女友則睡眼惺忪地說：「嗯？我打到你了喔？對不起」，之後再度陷入沉睡，而這一掌也讓睡意全消的原PO只好起床洗漱，才發現小腿肌上竟被打出一個巴掌大的完美紅印。

原PO補充，女友常打排球，經歷過這次才知道女友的手勁如此猛烈，女友也表示，因為夢到在和姐姐嬉鬧，才忍不住揮手反擊，笑說：「真的很大力耶，打到我的手也很痛」。

貼文曝光後，引來許多網友直說：「這不是我要的內容」、「我還以為可以上車了，結果我笑了」、「我是小時候做夢賞我媽一巴掌」、「男友睡覺夢到壞人欺負我，他氣到用力踹人，結果直接用力踹中我大腿，床板 『碰』一聲，隔3間房都聽得到 」、「我以為是另一種啪QQ」。