台灣拒收陸客，虧大了，鄰近的香港自2月份開放邊境後，陸客人數不斷增加，據香港旅遊業自律組織「香港旅遊業議會」總幹事楊淑芬預估，4月29日至5月3日大陸五一假期，將有約60萬陸客訪港，當中8成是自由行。另據全球顧問公司麥肯錫調查，85%訪港陸客預計消費3.6萬元人民幣，相當於15萬元台幣。

香港2月開放陸客後，4月1日至10日的清明節及復活節假期，有754萬人次旅客經陸路進出香港，其中主要是香港人和大陸旅客，當時就造成香港各地景區、餐廳、購物中心人潮爆滿。

大陸「攜程旅行」數據也顯示，4月29日至5月5日期間，大陸到香港的機票預訂量年增約15倍。

此外，麥肯錫（McKinsey & Company）2月調查1155名有意在未來12個月訪港的大灣區民眾，其中85%受訪者表示，到香港主要目的是購物和觀光，平均預計消費3萬6400元人民幣（約15萬元台幣）。

看到香港喜迎陸客商機，台灣旅遊業者都感嘆「看得到、吃不到」。中華海峽兩岸多元文化交流協會理事長黃杰指出，陸委會不開放陸客來台卻推說大陸不開放，問題是政府也禁止台灣旅行社組團到大陸觀光，由於政府的態度，即使業界傳言，大陸6月份有意開放陸客來台，但政府會同意陸客來台嗎？

商總理事長許舒博帶領旅遊業代表於3月21日至25日訪問大陸，並拜會中國大陸文旅部副部長杜江，台灣業者建議陸方恢復「兩岸觀光小兩會」（台灣海峽兩岸觀光旅遊協會和大陸海峽兩岸旅遊交流協會）交流，以加速恢復兩岸旅遊市場；杜江當場回應，贊成儘早恢復小兩會的協商，雙方共同努力就海峽兩岸旅遊事項共同磋商，期待如同過去年召開小兩會以及兩岸輪流主辦的「兩岸旅遊業聯誼會」。

台北城市科大助理教授李奇嶽指出，就連大陸同意恢復觀光小兩會的提議，台灣有關單位觀光局、交通部、陸委會至今都未回應，可想而知，旅遊業者多次爭取的「開放陸客來台」根本没有用。