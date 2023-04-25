新北市日前連續2天發生槍擊案，行政院長陳建仁盼新北市府負起責任，遭質疑甩鍋地方，內政部長林右昌也舉颱風天為例酸新北市長侯友宜，卻遭迴力鏢打臉。媒體人張禹宣今(25日)在臉書發文直酸，近日同樣起因於毒品查扣，同樣犯案單位弘仁會，連續兩起恐嚇將在台鐵置放炸彈，甚至揚言直播昭告天下，質疑蔡政府這回要推給誰？他舉三大候選人：台鐵、交通部、網路，但最終的「政治正確答案」當然是推給國民黨籍基隆市長謝國樑。

「出來打太極了！林右昌、陳建仁！」張禹宣提到，之前51槍案，林右昌、陳建仁這兩寶要推給事發地新北市、怪罪侯友宜要求負責。沒關係，現在同一個案由，同樣起因於毒品查扣，同樣的犯案單位弘仁會，連續兩起恐嚇將在台鐵置放炸彈，甚至揚言直播昭告天下，這回要推給誰？

「我已經幫你想好了！」張禹宣戲謔指出三大究責候選對象：一號候選人「事發地」台鐵，要求台鐵局長杜微負起責任。二號候選人「主管機關」交通部，要求交通部長王國材負責，這是社會觀感問題。三號候選人「犯案手法」網路，犯人恐嚇全程直播，數發部長唐鳳請負起責任。

張禹宣直酸：「兩位太極宗師，請選擇？」他隨即公布「正確答案」：被恐嚇放炸彈的所在地基隆市，選基隆市長謝國樑準沒錯！並在留言區說明正確答案：四號候選人謝國樑，被恐嚇的車站位在基隆，社會觀感上當然是由謝國樑負責。