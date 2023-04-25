▲潮境保育區調整後之管制事項表。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆知名觀光景點「望海巷潮境海灣資源保育區」(以下簡稱潮境保育區)一帶，近年遊憩人口急劇增加，造成生態衝擊，為維護潮境保育區永續發展及減低過度遊憩壓力，市府將實施修正法規預告，共有五大修正重點，包括新增「永續利用區」、「人流總量管制」、「證照資格限制」、「休養期」及調整「海菜採捕作業及申請方式」等規定。未來將針對進入潮境保育區的時間、人數、資格加以限制。

產發處表示，過去潮境海灣漁業繁盛，卻因過度捕撈及垃圾掩埋場設置等問題，導致生態及棲地遭受破壞，市府自2016年劃設潮境保育區後，經市府與漁會、海科館及在地居民的巡護守護，加上海洋志工自主撿拾海廢，維護海洋棲地，水下生態逐漸恢復生機，許多珍貴海洋生物，如海龜、大法螺等稀有生物都回歸，同時帶動地方海洋遊憩產業及經濟觀光發展。

然隨著保育區遊憩人口急增，海洋生態破壞問題層出不窮，如遊客過多踩踏潮間帶、部分自由潛水員放置底鉛不慎撞擊珊瑚、水肺潛水員中性浮力欠佳破壞棲地、潛水員誤闖航道等，不僅險象環生，也使環境承載能力備受壓力。

因此，潮境保育區將分為「核心區」及「永續利用區」，使保育區總面積從原本15公頃增加至18.6公頃，並進行分區管理，達到兼顧海洋生態、漁業及遊憩產業共存共榮永續發展目標。

人流總量管制部分，於保育區內陸域潮間帶範圍內，每日限制200人，需事先預約，且需認證的解說人員帶領，始得進入。水域部分，需事先預約，平日每日限制200人，假日每日限制400人，並採上下午分流制度，希望透過本次修法，讓潮境保育區能朝保育與遊憩之間的平衡及共榮發展。

而潛水者部分，須具備國際證照，事先申請並配戴許可辨識證件始得進入。另新增休養期，每年11月1日起至3月31日全時段禁止遊客進入。而採捕保育區內石花菜等經濟型海菜(藻)類，須於每年11月向基隆區漁會提申請許可。

產發處強調，潮境保育區是全臺保育最有成效的海洋保護區之一，本次修正將使潮境保育區成為全臺第一個同時進行水、陸域人流總量管制的海洋保護區，除延續過往基礎生態調查工作及保育計畫外，未來透過新的管制措施減少人為干擾，並搭配珊瑚復育計畫及擴大海洋公民科學家參與等，落實海洋保護區的海洋永續經營精神。

對於本次詳細修正法規內容有興趣的民眾，可至基隆市政府產業發展處官網(https：／／www.klcg.gov.tw／tw／economy／)下載查詢。而民眾對於修正草案內容有任何修正建議者，得於2023年5月7日前向基隆市政府提出陳述意見。