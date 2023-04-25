總獎金100萬台幣的2023 TPGA ThreeBond挑戰巡迴賽第2場賽事澄觀園挑戰賽，是澄觀園高爾夫練習場首次單獨冠名贊助，26日在高雄信誼球場展開兩天36洞競爭，共有88位職業選手和8位業餘選手參賽，將角逐冠軍獎盃及冠軍獎金15萬元。

這項賽事過去連續5年由澄觀園高爾夫練習場所屬的柏緯集團贊助，今年首次由澄觀園單獨冠名贊助，台灣職業高爾夫協會與ThreeBond公司共同主辦，信誼高爾夫俱樂部協辦。

大會25日舉辦一天18洞的賽前配對賽，共有14組貴賓與職業選手配對揮桿，包括柏緯集團總裁吳建明、澄觀園高爾夫練習場董事長林慶恩、台灣福興工業董事長林瑞章、信誼球場總經理林壬林、明安國際董事長鄭錫潛等貴賓參與。

本次賽事球道全長7510碼，TPGA ThreeBond挑戰巡迴賽2023賽季開幕站冠軍、美籍選手伴翔太郎將追求2連勝，選手們除了力拚兩回合下來累積最低桿數、爭取冠軍，也有其他獎項可以奮力一搏，例如一桿進洞獎就有不同贊助單位提供獎金，柏緯集團（澄觀園高爾夫練習場）提供第3洞一桿進洞獎金10萬元，東暉鐘錶公司提供給第6洞第一位擊出一桿進洞者，可獲得市價台幣11萬8千的豪利時ORIS手錶一只，不過這個獎項僅限職業選手。

另外，叢德貿易董事長姬斯敏在第6洞也提供2萬元一桿進洞獎金，高吉貿易股份有限公司則提供給第13洞第一位擊出一桿進洞者獲獎金10萬元，假如無人獲得，則捐贈給TPGA作為發展基金，益利達資源科技股份有限公司提供第17洞第一位擊出一桿進洞者獎金10萬元，如無人獲得，同樣捐贈TPGA作為發展基金。

兩天賽事也有每日最低桿獎，贊助者是國際獅子會1415議長黃明聰，提供每日最低桿獎金台幣1萬5千元 ，另有限職業選手獲得的破球場紀錄獎 :，由信誼球場提供新台幣2萬元，目前的紀錄是63桿，由業餘選手陳季群保持 。