世新大學後門有賓士車輛違停，警消查看發現林男陳屍車內。(陳鴻偉翻攝)

今(25)日上午，世新大學後門有賓士車駕駛在駕駛座內無呼吸心跳，經查駕駛為23歲林姓男子，為列管的竹聯幫明仁會份子，被查出是副會長的貼身保鑣兼司機，死者母親到現場後，向警方提到，「兒子前一晚還有回家，上個廁所後又出門」，對於兒子交友狀況，林母也表示「不清楚」。

這起案件發生在今日上午，有民眾發現世新大學後門試院路旁，有輛白色賓士車違停許久，於是報警，警消抵達現場先是敲窗，但無人回應，接著警消便破窗，卻發現駕駛座上有男子已死亡多時，經初步勘驗無他殺跡象。

警方透過車牌搜尋，賓士車是登記在另一位洪姓男子身上，而洪男也向警方表示已經將車借個死者超過20天，警方後續也追出死者林姓男子，其職業為汽車業務，平時有打籃球習慣，但當天車內並無籃球相關裝備，不排除是要到球場看球。

據悉，死者林姓男子是明仁會副會長的貼身保鑣兼司機，其母親也向警方提到，兒子前一晚還有回家，不過上個廁所後就出門，也沒想到這會是最後一面，林母也向警方表示，對於兒子私下交友狀況「不清楚」；由於林男體型肥胖，但並沒有心臟方面的相關病史，而林男確切死因，有待檢警相驗釐清。