日前發生全國矚目的土城當舖槍擊案，17歲朱姓槍手光天化日之下，持衝鋒槍當街瘋狂掃射，不僅新北市長侯友宜下令警方徹查背後主使，已引發藍綠陣營因法中央、地方誰該為治安負責的論戰，而新北警方也在今日同步執行「正當專案」，清查轄內191當舖業者，最後查獲8家業者違反當鋪業法。

新北警方調查槍擊案，發現是竹聯幫弘仁會與華山幫之間的黑幫鬥爭所引起，不僅在今日第二波行動再次拘提8名嫌犯到案，同時鎖定潛逃馬來西亞、綽號「鯨魚」的弘仁會重要幹部林姓男子。

此外，為防止不肖當鋪業者非法經營，再度引發幫派間的暴力事件，新北市新莊、三重、蘆洲、板橋、中和、三峽等分局，於今日開始陸續執行「正當專案」，針對轄內登記的191家當鋪業者全面清查。

此次的專案重點，不僅對於當鋪庫房設置的安全性、當票及相關簿冊的登載通報是否落實外，更要清查當鋪員工的素行，並深入掌握業者是否藉合法經營名義從事違法借貸、銷贓等非法行為，甚至衍生黑幫涉及暴力討債、經營賭場等危害社會安寧與秩序的行為。

新北警方全面清查後，查獲反當舖業法的業者共8家，依相關法規，警察機關可依主管業務或治安狀況需求對業者施以必要之檢查稽核，業者如不願配合或規避警方稽核工作，將可依法對業者祭出最重10萬元的罰款。