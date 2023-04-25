中研院天文所創所元老之一的中研院院士、清華大學前校長徐遐生，23日在美國過世，清大25日指出，前校長徐遐生在美國辭世，消息傳回清華校園，許多敬愛他的師生都深表震驚與不捨，副校長簡禎富表示，將擇期在校內舉辦追思紀念會，緬懷清華人都十分敬重的前校長。

清大指出，徐遐生於2002至2006年出任清華大學校長，特別的是，他的父親徐賢修也是清華校長，任期為1970至1975年，徐賢修與徐遐生父子雙傑、清華傳承的故事，是校史上一段最為人津津樂道的佳話。

徐遐生是清大在台建校以來，繼劉炯朗之後，第2位從國外禮聘的校長。校方指出，很多清華人都記得，成長於美國的徐前校長剛返台時，幾乎無法以全中文說一句完整的句子、公文也需「翻譯」，但樂與師生交流的他，很快就可用中文講笑話。

徐遐生2006年卸任清大校長後，仍持續在清大講學，與師生互動密切。他關心氣候變遷、地球暖化的議題，投入環保能源研究。在疫情之前，他一直擔任清華大學校務諮詢委員直到2019年，對學校發展提出許多非常重要的建言。

徐遐生畢業於美國麻省理工學院與哈佛大學兩所頂尖學府，之後任教於柏克萊加大，並曾任柏克萊天文系系主任及美國天文學會會長。他最為天文學界津津樂道的就是21歲即發表了一篇關於恆星形成的重磅論文，為天文學研究取得突破性的發展。

清大前校長賀陳弘曾說，徐遐生對清大最大的貢獻，就是提出兩個「大哉問」：為什麼只用一張考卷來選學生？為什麼要求學生一入學就要選系，而且4年中很難改變？

賀陳弘說，為了回答前校長提問，清大創立了繁星計畫，針對一些位處學習資源較不足地區的學生，改用他們高中3年成績來入學，這項清華新制後來也成為全國性的招生制度。

此外，清華也創立了院學士班，新生入學後不需選擇科系，大二再分流；清華後來推行的跨領域雙專長、客製化學程等都深受徐遐生的啟發，他對清大及台灣高等教育的影響可說十分深遠。

簡禎富表示，徐遐生不僅治校一流，帶領清華提升國際能見度，他個人的研究也十分傑出，曾榮獲多項國際性的天文獎項與榮譽，也是美國國家科學院、美國國家藝術與科學院、與美國哲學學會三院院士。

清大當年從美國禮聘徐遐生出任校長的消息傳出後，即引起了學界的矚目，兩大國際頂尖期刊《自然》及《科學》還特別發出報導，文稱徐返台治校將對台灣的大學教育發展帶來深遠的影響。