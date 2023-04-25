2015年，中鼎在建工程中，綠色技術、低碳與環保工程占比只有23%。至今年1月，占比已達62％。

至於在高科技市場，中鼎指出，集團在台灣有規劃設計+廠房興建+無塵室的全方位服務優勢。海外則在結合海外據點，具擴展全球商機優勢。

近期在高科技市場商機成果，包括台灣DRAM大廠新建工作、外商在台資料中心、高雄和發產業園區鋰電池廠興建案、台灣電子大廠印度建廠工程等。

積極拓展低碳與綠色工程案量，爭取ESG商機是中鼎集團未來主要工程承攬的方向及核心。

根據中鼎統計，未來12個月，在全球可承攬的工程潛在商機高達4,420億元。

其中，在潔淨能源市場，中鼎指出，政府加速燃氣電廠擴建計畫、積極推動民營電廠（IPP）標案。另外在離岸風能、太陽能光電及儲能領域，都是集團爭取的商機。

在水資源的工程承攬，中鼎分析，政府將於2026年前釋出多座再生水廠新計畫，高科技園區也積極提升再生水替代率。這部分未含營運工作的潛在商機就高達約新台幣1,200億元。

另外在循環經濟領域市場，中鼎指出，國內及澳門廢棄物焚化廠的汰舊換新或擴建計畫，以符合較嚴格的污染防治法規標準，朝向高效發電、污染減量、節能減碳及環境綠美化目標的工程，潛在商機也有約新台幣1,400億元。

國內前瞻基礎建設計畫中的軌道建設前期規劃與環評審查作業已陸續完成，中鼎預期，包括台北捷運環狀線東環段、新北捷運汐止東湖段與基隆捷運、桃園捷運棕線、台中捷運藍線與綠線延伸線、新竹輕軌環形路網、台南先進運輸系統藍線一期等，後續工程將陸續進入招標程序，合計路線總長度約190公里、加計機電總預算約可達新台幣1,500億元。

中鼎表示，集團致力於提供全方位的工程服務，專注於煉油石化、電力、環境、交通及高科等各領域統包工程領域，全球超過15個國家地區成立約40家關係企業，集團員工總數近7,000人，為國內第一並唯一躋身國際百大的工程公司，相信未來的營運將可持續維持在成長軌道上。