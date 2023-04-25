56歲「凍齡美魔女」胡文英是黑澀會美眉甜兒的媽媽，年輕時曾參加選美比賽，一度打算進入演藝圈，後因步入家庭放棄， 跟女兒一同上節目時意外爆紅，保養得宜的外貌和身材掀起熱議，更曾被小26歲的小鮮肉追求；近日她透露遇到瘋狂粉絲，對方甚至要租下她家，讓她嚇到驚魂未定。

胡文英曾透露由林心如主演的劇集《模仿犯》場景是在她家拍攝，該房子有出租場地的服務，她今（25）日在社群平台透露：「今天早上來了一個約好看場景的，這個人怪怪的，一般要租我們場地，會照相場地給導演看，結果他根本就是騙我」，對方是利用租場景的藉口與她聯絡，還說自己仰慕胡文英至少10年，好不容易有機會可以近距離接觸，特地從宜蘭過來送伴手禮，雖然胡文英有拒絕，但還是拗不過對方只好收下。

對方還表示想要租胡文英家兩天，錢可以付劇組的雙倍，並掏出1萬現金當押金，想跟她預定時間，被問到租來做什麼，對方坦言只要能靜靜地看著她就滿足了，讓她直呼「這到底什麼鬼啊，簡直荒唐荒謬，活到這年紀啊⋯⋯什麼事都有」，胡文英最後禮貌性拒絕將對方請出門，但仍有些驚魂未定，無奈表示：「看來我要去收驚了」。

胡文英經紀人向《中時新聞網》回應：「胡文英2009出道，出道14年，來看房子的是一個男生，年齡差不多30幾歲，今天早上結束後離開，目前為止並沒有後續騷擾」。