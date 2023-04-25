SOGO復興館獨家HEARTS ON FIRE Interlace鉑金鑽石戒指，價格店洽。（SOGO提供）

SOGO天母店周大福壽比南山金條，金重約0.8兩，價格店洽。（SOGO提供）

百貨母親節大檔期開打，在口罩全面解封、社交回歸下，整體業績預計成長10％，除了化妝品、家電、寢具外，在通膨壓力下，尤其黃金珠寶的保值性更高，百貨也針對黃金祭出市場高回饋，包括婚嫁黃金套組、金條金塊等都是母親節夯品。

SOGO忠孝館莆田PUTIEN鮮餚四人饗宴，2990元。（SOGO提供）

SOGO百貨台北店4月29日至5月14日推出母親節檔期，全館8折起，下載SOGO App再入手800元購物金，祭出化妝品、香氛、服飾滿5000元送400元、指定精品滿2萬元送2000元、大家電滿萬元送500元電子抵用券等，搭配國泰世華CUBE卡合併最高回饋14%。目標全台SOGO母親節16天檔期業績33億元，較去年成長10％，其中SOGO忠孝館目標5.5億元，成長15％。

SOGO忠孝館店長賴必昌表示，本檔相較上一波的化妝品節，這次化妝品的送禮組合多，也更多獨家明星商品，另精品、家電、黃金珠寶都是焦點，其中金價保值性最強，客單價平均達30萬～50萬元，民眾購買金塊、金條的很多，相較去年成長30％，今年母親節也特別針對黃金做回饋，回饋達18％，是全台百貨最高。針對SOGO忠孝館的「美妝天后宮」，目標也要成長20％，其中像Dior、Chanel等因流行性強，更已成長超過20％。

天母SOGO店長蕭淑英表示，今年以來天母店彩妝業績大幅成長3成，全館獨家品牌也是北區（士林、北投、大直、內湖等）最多的，超過50％，而看好黃金商品抗通膨性強，祭出13％高回饋，此外節能家電回饋也達16％，可再享政府5000元補助。母親節檔期目標預計能回到2019年水準，整體約2億元業績。