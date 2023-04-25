許多人在路上都遇過被搭訕的經驗。一位女子近日表示，某天她和朋友吃完消夜時遇到一群8+9，準備離開時其中一位就上前搭訕跟她要IG，由於對方人數眾多，雖然她不願意，還是迫於無奈給了帳號。過一陣子女子打開IG，沒想到不僅當初搭訕的8+9偷拍她的背影後私訊她，還有不少8+9的朋友們發出追蹤要求，讓女子直呼「有夠不舒服」。對此，有網友直言，「猴子果然都是一群一群出現」，專業分析讓許多人推爆。

原PO在Dcard發文表示，當時她跟3名朋友吃消夜，剛好遇到一群8+9入內用餐，正當他們用完餐，她準備搭乘朋友機車離開時，其中1位8+9上前搭訕，「欸，你穿這樣會不會冷，需不需要外套？」雖然原PO回應「不會，不用，我有」，8+9還是依然故我「真的不用嗎？我借你啦」，原PO只好一再強調「不用，我有外套」。

原PO提到，就在她拒絕8+9的外套後，對方的朋友們開始起鬨，「吼～你為什麼要搭訕人家」、「要個IG啊」，8+9則步步進逼「給個IG啊，我方便寄外套給你啊」、「加一下啦，大家都在看耶，他們很期待」；由於對方人多勢眾，原PO害怕自己和朋友可能因此出問題，只好乖乖給出IG的私人帳號，8+9還補了一句「我一定會去加你IG的」。

一位女子被8+9搭訕後，迫於無奈給了IG，事後還遭到對方朋友的追蹤要求洗版，有網友指出猴子都是群聚出現，神解釋讓許多人推爆。（示意圖／達志影像）

原PO指出，過了一陣子後她打開IG，發現陌生訊息欄有該位8+9私訊，竟是他偷偷錄下原PO搭朋友機車離去的背影後，標記她的IG帳號、配文「掰掰」發出影片，「我整個瞬間人都不好了…」，接著該位8+9的朋友們也開始發出追蹤要求，讓原PO直呼「有夠不舒服的」。

對此，許多人紛紛回應，「現在台灣的猴子真的很多⋯越來越多！重點是⋯他們還不知道他們在其他人眼中⋯就是猴子」、「敗類噁猴」、「好噁，還偷錄，我發現89都很有自信」，有網友則專業分析，「搭訕還要靠群聚給女生壓力…猴子果然都是一群一群出現，只有1隻的猴子可能也不會跟你搭訕」。