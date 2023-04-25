注射新藥前後差異。（亞東醫院提供）

亞東醫院眼科部主任王嘉康分享新藥治療經驗。（亞東醫院提供）

罹患黃斑部病變的風險因子可能有年齡老化、基因影響或吸菸等生活習慣，據統計，全球約有2500至3000萬人罹患黃斑部病變，且罹患人數逐年提高，多數藥廠皆積極研發治療新藥，期望造福病患。2023年初，衛生福利部核可一項治療黃斑部病變新型藥物，亞東紀念醫院眼科部也於近日率先全台醫療院所，引進黃斑部新藥，提供濕性老年性黃斑部病變及糖尿病黃斑部水腫病患新型治療方案。

亞東醫院眼科部主任王嘉康分享新藥治療經驗，有位難治型年約59歲的男性病人，罹患多足型脈絡膜血管病變，屬於一種濕性老年性黃斑部病變，過去曾多次接受抗血管內皮生長因子藥物眼內注射，並透過光動力雷射治療，但其治療成效仍舊有限，無法獲得良好的效果。

但在今年3月底，該病患經評估後，決定接受黃斑部新藥治療，在眼部注射藥物後一周，黃斑部下的積水減少且新生血管變小，治療成效相當良好，該病患視力也較過去進步。

王嘉康表示，黃斑部新藥較以往其他黃斑部藥物不同處在於，這項新藥擁有雙重治療機轉：第一項是抗血管內皮生長因子（VEGF-A），可減少黃斑部的新生血管；另外一項則為抗血管生成素（angiopoietin-2），可以穩定微血管壁，減少微血管壁的滲漏。

全球大型臨床試驗結果顯示，此款黃斑部新藥除治療效果等同於或甚至優於過去傳統黃斑部藥物，且其藥物作用時間更長，過去約需每2個月注射一次，但在注射黃斑部新藥後，大部分病患可以延長至每3至4個月再進行眼內施打治療，且其副作用低、安全性高，不但減輕病患痛苦，也降低醫師的治療負擔。但因此藥物尚未通過健保給付，仍需由患者自費負擔，王嘉康醫師也呼籲民眾，若有黃斑部病變的病患，可向其主治醫師討論適合治療方案，以免視力持續退化。