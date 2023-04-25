政府為保護科技園區、電廠等重要基礎設施，有意擴編警政署保二總隊並實施軍事訓練，藍委游毓蘭爆料，課程內容包括手榴彈投擲、城鎮戰等，恐讓警察成第二陸軍。民眾黨議員林珍羽今(25日)也痛批，警察加班時數已經很高，還要顧慮用槍時機，防彈背心等第一線裝備也不足，民進黨政府真的對不起軍警，怎麼有臉要求警察接受軍事訓練。

林珍羽今在《新聞大白話》節目中痛批，民進黨政府真的對不起軍警，台灣名義上該有 8 萬名警察，實際上從來都沒有滿編過，警察根本徵不到人，政府還要限縮警察的加班時數，每個月不得超過 80 個小時，很多單位就變相要警員加班，但不給加班費。

據游毓蘭指出的「2023的戰術師資種子教官培訓班」教案內容，警察人員將進行 4 周訓練，包括52小時的各式兵器教練、8小時的手榴彈實彈投擲、20小時的小部隊戰鬥、16小時的基礎近身戰技、24小時的城鎮限制空間戰鬥，以及40小時的城鎮戰射擊訓練。

林珍羽直言，這些訓練是要用警察的在職時間嗎？還是要警察加班去受訓？光是這一點，蔡政府的官員就要好好想清楚，到底是在愛台灣還是害台灣。

林珍羽也指出，在警備長年不足的情況下，還要去進行訓練，根本就不合理，連防彈背心都沒有做到全台灣所有員警一人一件，光是這些警備不足的狀況下，政府怎麼還有臉去要求警察進行軍事訓練。

林珍羽提到先前台南的殺警案，警察連開槍自保都要顧慮到用槍時機，射擊一顆子彈就要寫報告，現在卻要警察執行軍事訓練，這就是政府給警察的環境嗎？而且警備裝備非常不足，有 9 成警察沒有實戰用過電擊槍，內政部、警政署到底在幹嘛？

林珍羽表示，在裝備都不足的情況下，警察連在第一線保護民眾都倍受壓力，現在還要警察越過軍隊去保衛國家，連預算都沒有編列完整就要求受訓，蔡政府到底還要讓多少條人命因他們逝去。