喬戈里峰（Qokori）海拔8611公尺是世界第二高峰，國際上通常稱之為K2，即「喀喇崑崙山脈2號主峰」，詹喬愉在2022年登頂。（詹喬愉提供）

詹喬愉在2019年攻頂海拔8848公尺世界第一高峰「聖母峰」。（詹喬愉提供）

世界第五高峰馬卡魯峰營地。（詹喬愉提供）

詹喬愉愛爬山，也經常參與相關公益活動，圖為參與淨山照。（詹喬愉提供）

詹喬愉也是新北市新板山域搜救義消分隊小隊長，曾經前進雪山、奇萊山、清水大山等山難救援。（詹喬愉提供）

台灣登山家詹喬愉，暱稱三條魚，2019年攻頂海拔8848公尺世界第一高峰「聖母峰」，以及世界第五高峰8485公尺的「馬卡魯峰」，2018年登上世界第四高峰「洛子峰」，除了喜愛登山，詹喬愉也是新北市新板山域搜救義消分隊小隊長，曾經前進雪山、奇萊山、清水大山等山難救援。

詹喬愉從大學參加登山社，畢業後嘗試做一般工作，常常要請假去爬山，她覺得實在很兩難，後來乾脆跳出來做戶外工作，她坦言，女性專職戶外工作比較少，就算兩性平等，依然有生理差異，體能上有差異，人生規劃上有差，女生如果懷孕，工作就得中斷，沒有收入，她觀察，在尼泊爾的雪巴嚮導，女性比例更少，因為當地更傳統，在台灣則是需要找到可以配合生活型態的另一半，不然工作時間很難經營家庭。

2013年開始專職登山，最大的快樂就是想爬山就可以有很多時間去爬，最痛苦就是沒錢，登山收入就是看天吃飯，把所有時間都拿去帶隊，才有可能賺錢，她說，自己還花很多時間去爬自己想去的山，所以窮是一定的，2017年開始有攀登8000公尺大山的想法，一開始是朋友推坑爬了7000公尺大山，爬完發現高海拔攀登沒有想像中難，就準備開始爬8000公尺，開始籌備募資、找贊助。

詹喬愉觀察，以8000公尺大山來說，每座山價錢差異很大，價格從100多萬到300萬，影響價格的關鍵在雪巴人，便宜的方式就是請沒經驗的雪巴，到大本營的前後都用走的，價格高昂的團隊，就是請有經驗的雪巴，還有準備充足的氧氣，基地營怎麼上去的有各種安排方式，保證安全的氧氣，還有下山的直升機費用，舒適度、安全度高自然也會反映在費用上。

第一次攻頂8000公尺大山，詹喬愉首站選擇「洛子峰」，她說，就是挑人多的，萬一有狀況才有支援，洛子峰跟聖母峰同路線，醫療資源也都很充足，至少有問題中間都有後備，也有人力支援，爬完後發現真的不難，最難就是「錢」，她曾在聖母峰上遇到一個日本女生爬超慢，整條路被她一個人塞車塞超久，可是這個女生走這麼慢還可以爬多座8000公尺大山，詹喬愉說真的也很厲害。

談到攀登聖母峰經驗，詹喬愉說，高海拔有很多未知狀況，她想說別人單趟大概花上10到14小時，所以她決定前一晚7點半出發，想說最好就是早上5點半看日出，走得慢也不至於太晚回來，中午前可以回來，沒想到凌晨3點就登峰，什麼風景都沒有，在峰頂溫度-40度，也無法待太久，她希望有機會再爬一次，再好好欣賞聖母峰的景色。

這幾年的挑戰，14座8000公尺大山，詹喬愉目前爬了7座登頂6座，還有8座仍待努力，她說，不確定什麼時候完成，要看資金狀況，以前會很想要在4年內趕快完成，後來發現還是放寬心，她說，自己還是會期待有家庭、有小孩，爬一座山得花2個月，所以一切還是順其自然，如果以後有家庭， 希望能得到另一半的支持，讓她可以有時間去攀登，慢慢完成人生夢想。