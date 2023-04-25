內政部統計顯示，今年3月全台建物買賣移轉棟數為2.7萬棟、月增33.6％、年減16.8％，雖然反應了農曆年後民眾回歸正常生活與工作節奏，看屋、購屋態度轉趨積極，加上政策衝擊淡化，較2月買氣回升，不過與去年同期相較，當時房市買賣移轉棟數尚未反應升息、俄烏戰爭等衝擊，單月交易量高達3.3萬棟，為去年全年單月交易量最高的一個月份，今年3月則在整體買氣急縮下，年減率有明顯衰退。

不過以第一季來看，整體買賣移轉棟數6.4萬棟，為2020年以來同期最低，創下四年新低記錄，同時也是史上第七低量。年減幅24％更創下史上第四高，僅次於2000年受到網路泡沫衝擊年減29.6％、2012年因奢侈稅上路與選戰緊繃的總統大選影響年減38.9％，以及2016年房地合一上路年減32.7％，此外，2009年金融海嘯年減幅亦達24％，今首季買氣衰退幅度已不下於過去幾次重大政經利空衝擊所造成的影響。

以六都首季交易量來看，台北市年減27.5％，新北市年減24.5％，桃園市年減27.8％，台中市年減21.9％，台南市年減19.0％，高雄市年減22.3％，顯示全台房市急凍量縮的現象遍及各地。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，今年經濟變數多，房市也面臨諸多不確定性，無法過度樂觀期待，在經濟前景多空未明的狀況下，房價難有上漲的理由，但全球通膨仍未明顯緩和，房價要明顯走跌恐怕不容易，由於買方對房價信心已轉趨保守，若買賣雙方價格僵局未能突破，短期成交量將難以擴大。