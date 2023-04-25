台北凱達飯店響應永續推環保「星」希望住房專案，精緻雙人房每房2099元起。（台北凱達飯店提供）

環保署計畫限制一次性旅宿備品使用，未來民眾出遊住宿得自備牙刷、沫浴乳等，最快2025年全面實施，現也有飯店推不供應備品房型，好比台北凱達飯店就有「星」希望專案，價格省200元起跳，五一連假訂房9成滿，「星」希望就占至少1成，頗受環保人士喜愛；花蓮縣政府同樣鼓勵綠色低碳旅遊，多家旅店去年已搶先捨棄備品。正逢連假出遊潮，超商就推包含牙膏買一送一、牙刷第二件5折好康，防曬乳、濕紙巾等均有特價，讓民眾外出應急採買。

7-11即日起至5月2日推出指定紙品、棉品任選買一送一，同時更導入異國用品新結構，精選韓國、義大利、泰國等人氣經典牙膏，即日起至5月16日指定品項買2送1；另觀察夏季到來體感商機增加，5月16日前推多款防曬乳液、防曬噴霧等商品任選2件88折，預期帶動買氣至少1成。

全家即起至5月2日刷樂攜帶包漱口水、刷樂極薄護齦牙刷享同商品第二件5折。（全家提供）

全家推「芙彤園左手香甜橙精油旅行組」、「MAN-Q 極淨旅行組」等商品，為長途旅行盥洗時做好準備。（全家提供）

全家觀察，每到連假、寒暑假等旅遊旺季，盥洗用品、濕紙巾等買氣相對提升，尤以位在景點型商圈的店舖最顯著，銷量較平日成長1至2成。適逢五一連假，針對旅宿業者較少提供的洗顏產品和一次性使用的口腔清潔產品提供好康，5月2日前刷樂攜帶包漱口水享第二件5折、好來抗敏專用牙刷特價2件99元、洗顏專科超微米透亮潔顏乳特價99元；另有芙彤園左手香甜橙精油旅行組等商品，洗髮沐浴洗手通通搞定。

萊爾富推高露潔360°齒縫潔淨牙刷買一送一、高露潔全效專業淨白牙膏2件219元。（萊爾富提供）

萊爾富同樣看好許多民眾趁著連假規劃國旅出遊，5月2日前亦推日用品5折起優惠，包括高露潔360°齒縫潔淨牙刷享買一送一、原價145元的高露潔全效專業淨白牙膏，2件只要219元、原價99元的多芬滋養柔嫩沐浴乳第2件5折。

到OKmart繳費代收項目享有備品優惠，包括高露潔抗敏專家牙膏－修復琺瑯質款享買一送一，每當出遊就需求增加的沙威隆75％酒精濕巾10抽同享優惠。