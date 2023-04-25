近日傳出警政署要警察做軍事訓練，被批難道是要把保二總隊變成第二陸軍？內政部長林右昌雖強調警察不執行軍事行動，但國民黨立委鄭麗文今(25日)發文質疑，警政署甄選戰術訓練種子教官課程，內容白紙黑字寫到步槍、機槍甚至手榴彈操作訓練，一看就是軍事行動訓練，軍事訓練不執行軍事行動？難道要拿來對付人民？警察人力這麼吃緊，現在要警察兼軍人，問過警察意見了嗎？直批票投民進黨，孩子、警察上戰場？

鄭麗文提到，《112年戰術教官培訓計畫》六大項目：各式兵器訓練，手榴彈投擲，小部隊戰鬥，基礎近身戰技，城鎮限制空間戰鬥，城鎮戰射擊訓練。六大項目的課目內容，不只要訓練5500名警察投手榴彈、兵器射擊，還有小部隊的城鄉戰攻防演練、分組攻防實兵對抗，這就是「城市巷戰」！擺明是要為戰爭做準備不是嗎？林右昌還用防護關鍵基礎措施硬拗！難道我們基礎設施電廠、水庫會在城鄉跑嗎？何必睜眼說瞎話！

鄭麗文強調，蔡政府為何不敢承認？還要這樣遮遮掩掩？蔡政府想給警察特殊的任務，就好好講清楚有沒有戰鬥加給？相關獎勵、撫恤辦法是不是要比照軍人？不要每次不承認就說政院都說還沒實施、研議中！什麼命令都沒有！那警政署幹嘛先配合規劃訓練？難道又是口傳聖旨嗎？

「為什麼說又呢？因為上個月《全動法》要求16歲以上造冊動員！」鄭麗文指出，她當時就質詢過教育部長潘文忠，國防部憑什麼要求教育部列冊，教育部就要照辦？法源在哪裡？請問哪一條法律規定學校去幫學生造冊，要交給教育部再轉交給國防部，放到全民動員系統裡面？沒有法源，下面直接照辦？根本就是總統國安會下的命令，教育部還假裝不知道？總統憑什麼？真當自己皇帝啊？

「更別說台灣警察人力這麼吃緊，蔡政府還在抗中保台警察上戰場？」鄭麗文直言，警察業務包山包海不夠，現在還要包軍隊？人家警察當好好的，現在要警察兼軍人，問過警察意見了嗎？蔡政府上上下下的那麽鴨霸？路上都有人可以拿出衝鋒槍掃射，治安一年比一年差，難道警察都不用辦案了嗎？讓我們小老百姓的身家安全靠自己？「嚇鼠保寶們！保命要緊！總統難道不需要趕快出來解釋清楚嗎？」

鄭麗文痛批，民進黨為了選舉利益，不斷讓台灣陷入緊張狀態，把人民推向戰場，只是為了想增加選票？想向美國證明我們是刺蝟？為什麼要當美國的馬前卒，把國民推向戰場？蔡英文一邊引戰一邊備戰到底要怎麼避戰？