今年第一季面板廠產能利用率處於低檔，而且工作天數少，背光模組廠營運也陷入低潮。達運第一季合併營收約32.57億元，相比去年同期大幅減少35.01％，毛損率約2.88％，營業損失約3.67億元，稅後淨損約3.07億元，稅後每股淨損約0.46元。
達運去年在業外收益挹注之下轉盈，每股純益約0.19元，終結連續三年的虧損，25日董事會也通過股利政策，每股擬配發0.15元現金股利。
背光模組廠達運（6120）公布第一季財報，面板產業營運低迷，本業續虧，稅後淨損約3.07億元，每股淨損約0.46元。
今年第一季面板廠產能利用率處於低檔，而且工作天數少，背光模組廠營運也陷入低潮。達運第一季合併營收約32.57億元，相比去年同期大幅減少35.01％，毛損率約2.88％，營業損失約3.67億元，稅後淨損約3.07億元，稅後每股淨損約0.46元。
達運去年在業外收益挹注之下轉盈，每股純益約0.19元，終結連續三年的虧損，25日董事會也通過股利政策，每股擬配發0.15元現金股利。
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