嘉義市長黃敏惠（右）出席交通部「2023觀光業界座談會」中部場次，與交通部長王國材（左）頻頻交換意見。（呂妍庭攝）

面對嘉義市長黃敏惠當面喊話爭取，交通部長王國材也請市府盡快提出可行性評估。（呂妍庭攝）

交通部今下午在嘉義縣舉辦「2023觀光業界座談會中部場次」，向觀光圈業者說明外國觀光客推展方案，已多次向中央喊話要輕軌的嘉義市長黃敏惠，再次當面向交通部長王國材爭取輕軌建設，王國材強調，已補助市府做可行性評估，請市府盡快提上來！

黃敏惠致詞時強調，觀光旅遊發展與交通運輸建設息息相關，這也是為什麼嘉義市一直疾呼，中央要盡速推動高鐵嘉義站的聯外輕軌建設，雖然嘉義高鐵站連接嘉義市的BRT接駁班次在疫情期間搭的人較少，事實上運量已飽和，且中央在用地及相關規畫均已具備，加上不只地方，連外國友人都反映建輕軌很重要。

黃敏惠還說，世界找不到一個區域，能把台鐵、阿里山林鐵、糖鐵、高鐵、嘉油鐵馬道、輕軌多達6種軌道全部聚集在一起，拜託王國材支持輕軌計畫。

王國材事後受訪時表示，交通部已兩次補助款市府做可行性評估，一次是600萬，一次是1200萬元，希望市府盡快提出可行性評估案，交通部才能針對技術層面或路線跟市府討論。

市府交通處表示，今年1月獲交通部補助辦理「嘉義大眾捷運系統藍線可行性研究」案，申請經費1500萬元，中央補助1290萬元，市府4月已上網公開招標，預計5月中旬前決標，年底前可提報告至中央審查。

市府進一步指出，高鐵開始興建後，因當初車站大多選擇郊區設置，為解決高鐵旅客轉乘市區需求，中央辦理各車站聯外軌道評估計畫，首梯次通車營運的新竹站、台南站都已由中央出資興建台鐵支線，桃園站亦由中央出資興建桃園機場捷運，唯獨嘉義站由原規畫的輕軌系統改以BRT培養運量，卻未維持BRT基本營運服務品質，造成民眾使用不便，且市府多次爭取公路總局針對BRT路線增加班次，惟中央以該路線並非虧損補貼路線而不予增加額外補貼，導致無法增加班次。

市府強調，雙鐵之間以軌道系統連結已納入交通部運輸研究所2020年版「運輸政策白皮書」重要政策，加上淨零排放鼓勵使用公共運輸亦是未來重大目標，嘉義輕軌路線本應屬中央應辦事項，又嘉義縣已有許多產業園區成形，嘉市也有西區大發展，北港路兩側及嘉北車站區段徵收等重大建設展開中，以軌道系統連結進行大眾運輸導向發展已刻不容緩。