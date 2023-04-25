南消四大隊請益業界專業人士有關鋰電池的原理、成分和結構等。（南消四大提供／張毓翎台南傳真）

鋰電池有起火、爆炸風險，為了提升鋰電池火災搶救技能，台南市政府消防局第四大隊25日與轄區鋰電池大廠辦理鋰電池火災應變研討會。第四大隊長蔡國保說，鋰電池火災的溫度通常可達數百度至1000度以上，民眾使用時應避免電池過熱、過充、過放、過度撞擊等情況，以防止起火。

鋰電池因具有體積小、能量密度高及壽命長等優點，在現代生活中應用廣泛，包括家電、3C產品等，而台灣發展低碳綠能產業如電動車、儲能系統等，鋰電池扮演關鍵角色。

南消四大今天結合位在南科的能元科技公司舉辦研討會，請益業界的專業人士鋰電池的原理、成分和結構，並探討其危害及失效特性，了解鋰電池火災發生的原因、可能的風險評估以及有效滅火方法。

蔡國保說，鋰電池遭遇火災，會產生劇烈的熱失控反應，釋放出大量的熱能和氫氣、氟化氫、一氧化碳、二氧化碳等有毒氣體，如何了解其特性並訂定安全防治作業程序刻不容緩。消防人員在救災現場為了提高搜救效率，目前能運用熱顯像儀偵測溫度，以便快速找到火點及火場受困者。

蔡國保提到，民眾使用鋰電池時，應避免電池過熱、過充、過度撞擊等情況，才能減少火災發生和安全事故的風險。