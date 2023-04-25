俄羅斯去年2月正式入侵烏克蘭，引發西方企業出走潮。速食連鎖品牌肯德基（KFC）的母公司去年10月已把在俄羅斯的特許權賣給當地企業，俄羅斯境內上千家肯德基將以Rostic’s的品牌重出江湖，週二（25日）在莫斯科正式宣布第一家餐廳開幕，Logo圖案變成一隻雞的剪影，菜單僅4品項修改名稱，接手的業者強調，風味還是比照原來的肯德基沒變。
肯德基的美國母公司百勝餐飲集團（Yum! Brands Inc）上週宣布已全面完成退出俄國市場的作業，把俄國境內的特許經營權轉讓給本地特許經營業者Smart Service，交易內容包括肯德基在俄羅斯的所有餐廳、營運系統與Rostic’s的商標。交易金額並未公布。Rostic’s門市裝修日前進入緊鑼密鼓階段，不少網友分享門市裝修的照片影片。
路透社報導，Rostic’s並非全新品牌，1993年成立，後來成為肯德基在俄羅斯拓展門市的管道，肯德基在2005年與Rostic’s結盟合作，不久之後就收購了Rostic’s。直到2022年百勝宣布退出俄國市場的計劃之前，俄羅斯全境的肯德基餐廳已達1000多家。
週二在莫斯科的開幕發表會上，肯德基品牌字樣雖已全數消失，經典的紅白雙色仍是視覺焦點。Smart Service會負責重新打造品牌形象與員工教育訓練，這家特許經營權業者是由科托夫（Konstantin Kotov）與歐斯可科夫（Andrey Oskolkov）領軍。科托夫說，Smart Service會全力支援加盟者，不會強迫大家改變，預計花18個月的時間把全境餐廳更新完成。
Rostic’s的新東家Smart Service在此之前負責營運俄國境內約40家肯德基門市，目前掌控超過100家。Smart Service表示，他們並未完全排除百勝集團有朝一日重返俄國的可能。百勝尚未對此置評。
俄國境內的肯德基餐廳有200多家由總部設於西班牙馬德里的AmRest控股公司營運，AmRest今年2月宣布已把這些餐廳出售給Smart Service，交易金額1億歐元左右（近新台幣34億元）。
肯德基的對手麥當勞（McDonald's）也已全面退出俄國市場，去年夏天已由俄國在地企業接手，全境門市改名為「就是美味」（Vkusno & tochka，Tasty & that's it）。不過，相較於麥當勞對於品牌名稱與產品設下諸多限制，科托夫向俄羅斯媒體RBC表示，肯德基這個品牌則會以加盟者（franchisee）的身分持續存在，現行合約並無限制，此外，菜單也幾乎沒有改變。
俄媒塔斯社（TASS）去年11月報導，科托夫表示，Smart Service與肯德基達成協議，肯德基的菜單Rostic’s會予以完整保留，僅有4個品項會重新命名；不過，科多夫週二舉例時只提到兩個產品更名。他強調，所有餐飲製作均維持原樣，也就是說，菜色、口味與品質都比照肯德基，連供應商也沒有變，「只是我們不再叫做『肯德基』了」。
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