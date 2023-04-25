SOGO忠孝館RIMOWA Essential系列Cabin Green Gloss，2萬6800元。（SOGO提供）

RIMOWA是德國著名的豪華行李箱品牌，除了深受國際明星青睞，也屢獲台灣消費者喜愛，在台北除了Bellavita專門店外，2021年底開幕的SOGO百貨忠孝專門店，業績表現也是十分驚人，今年第一季營業額就達3000萬元，連RIMOWA總部都驚嘆。

SOGO忠孝館館長賴必昌表示，隨著今年疫情解封，出國旅遊潮回歸，上半年迎來旅遊用品大採購潮，其中RIMOWA專櫃在第一季（1月～3月）營業額就達3000萬元，單一專櫃業績就名列全球前三名，幾乎也是全亞洲銷售最強，連德國RIMOWA總部都驚訝不已。

賴必昌指出，雖然RIMOWA普遍單價高，但SOGO銷售最好的款式，是約1萬元左右的小登機箱，SOGO的RIMOWA專櫃每日營業額並可達45萬～50萬元，且台灣的款式相當齊全，有熟客分享，有次飛去德國打算順便購買，沒想到到了當地，還買不到喜歡的那款式，反而回來台灣才買得到。