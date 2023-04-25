勇父一拳轟倒噴油男，解除一場危機。（資料照片）

警方已在被害人住家設置巡邏箱，避免再發生衝突意外。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化市昨天驚傳精障老翁因與鄰居嫌隙，並對鄰居父子噴灑汽油的事件，事後被害父子已對老翁提出殺人未遂及傷害等告訴。因老翁持有醫院開立重大憂鬱證明，警方通報相關衛生單位進行鑑定後，認定其符合強制送醫，已在今天將其強制送醫；此外，警方也在被害人住家增設巡邏箱，避免再發生意外。

「地檢署沒有放人！」彰化地檢署今天強調，針對社群平台有民眾表示，「目前已經被地檢署放出來了」，指檢方縱放噴油男一事，並非事實，在本案中，嫌疑人並未被移送到該署，全案由警方函送法辦，且是由警方通知嫌疑人到案說明，再製作筆錄，並再連繫衛生局認定後，由警方在今天上午將嫌疑人強制就醫。

彰檢強調，檢察官接獲警方函送報告本案後，隨即指示警方通知嫌犯到警局說明案情，嫌犯到案說明後提出精神相關疾病之診斷書。檢、警知悉該情況，即刻依照《精神衛生法》啟動通報程序，由消防局、衛生局、警察局等單位，於今天上午11時45分許，將嫌犯送往彰化基督教醫院診療。

彰檢指出，熱心民眾貼出「目前已經被地檢署放出來了」的發文，應是對於司法程序有所誤會，且本案既屬函送偵辦，又已啟動《精神衛生法》的通報、就醫程序，送往醫院診療，自無所謂地檢署放人等與事實不符之情況。

這起驚悚的尋仇事件發生在昨天上午7點多，彰化市一名領有精障手冊的70歲老翁，疑因停車及飼養寵物等問題，與鄰居長期嫌隙。

從曝光的該段約20秒的影片中可發現，該名老翁雙手分別拿著噴槍及噴燈，先是在路旁調整連接汽油桶的噴槍，並朝地面噴出汽油後，再朝已坐上路旁機車的鄰居父子方向走去，緊接著以噴槍朝著該對父子狂噴汽油，噴到一半還再調整一下噴槍，繼續對該父子噴汽油。

當時該對父子被噴了滿身汽油，當中的父親隨即將機車停住，下車一個箭步朝該男衝過去，一手揮掉該男持噴槍的手，另一手揮拳朝該男臉部轟去，在該男還來不及將噴燈點燃前，就已將其擊倒在地，解除了一場可怕的危機。

衝突影片在社群平台流傳後，網友看了大讚該名父親在全身已被噴灑汽油的危急狀態下，還能冷靜、奮勇出拳擊倒該男，解救了自己與孩子，實在很勇猛，是貨真價實的「一拳超人！」

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