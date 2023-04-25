被中美貿易戰波及的大陸台商去年更慘，上半年防疫封城封港，下半年不封城疫情爆發；相較之下，泰國邊境更早開放，又與中美關係良好，台商從泰國更容易走向世界，布局甚久的泰南僑、泰達電、泰金寶反而逆勢成長，變身集團金雞母。

根據公開資訊，泰南僑去年營收占集團合併營收的15.2%，由於RCEP已於去年初生效，泰國廠產品輸往東協國家有關稅優惠，加上北美跟歐洲對嬰兒米果需求暢旺，帶動南僑泰國產值持續成長。

泰南僑除嬰兒米果產能由原本每月50個貨櫃可提升至100個貨櫃，產線已滿載、年產值達10億元台幣；麵包零食線稼動率也可望在第二季提高，泰南僑因此正在進行第二期擴充生產線計畫。

台達電泰國子公司「泰達電」搭上全球電動車熱潮，過去一年，市值飆漲163%，成為泰國最大上市公司，而且市值超過母公司。

新金寶集團集團旗下泰金寶去年營收達到48億美元、年增24%，今年底將再開4座工廠，2年後，泰金額員工人數將從目前的2.5萬人增加到5萬人。

這只是泰國台商去年大豐收的冰山一角，有人說「在中國都聽到關廠消息，在泰國都聽到擴廠消息」，印證諸多上市公司泰國子公司的業績表現，這句話所言非虛。

泰南僑董事長李勘文日前在台北的一場演講中提到，泰南僑80%產品外銷全球80多國，是被逼出來的，原先到泰國設廠生產的速食麵、米果都很難打入當地市場，因此，1989年設廠後的7年都是虧損。

為此，泰南僑才於1995年開始到世界各國參加食品展，從內銷轉型做外銷，起步雖然辛苦，但1997年從泰國爆發的亞洲金融危機，就為泰南僑帶來轉機。

李勘文還記得，索羅斯的對沖基金於1997年7月2日全面放空泰銖，造成泰銖大貶；7月2日前，28元台幣兌換1美元、25元泰銖兌換1美元，但7月2日當天，當泰國央行宣布採取浮動匯率後，泰銖就貶到40元兌換1美元，1997年底，泰銖又貶到52元。

由於泰山僑是用美元進原料、外銷產品又收美元，光是匯差收益，泰南僑就在1997年當年賺錢。

李勘文表示，如果泰南僑不在1995年就進行全球化，為了打進各國市場，辛苦地做各項產品認證，就無法從代工、設計代工到品牌，一路升級。

由於中美貿易戰和中國大陸防疫封城封港，很多大陸台商將工廠從大陸遷往東南亞等國；對此，李勘文表示，大陸有14億人口，市場很大，生意根本做不完，台商沒有餘力供應國際市場，也很正常。

對於泰南僑來說，李勘文認為，由於中美貿易戰加上台灣尚未加入RCEP（沒有關稅減免），泰南僑在泰國生產，行銷東南亞、北美、歐洲、澳洲，則是如魚得水；未來更可以從大陸廠引入冷凍麵團、油脂等產品，或是將泰南僑的嬰兒米果等產品，透過電商行銷大陸。