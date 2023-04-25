陳曉與毛曉彤合作的《雲襄傳》引起網友高度期待。（愛奇藝國際站提供）

陳曉主演的《雲襄傳》引起網友高度期待。（愛奇藝國際站提供）

愛奇藝國際站官宣定檔5月1日即將開播古裝劇《雲襄傳》，由《那年花開月正圓》、《夢華錄》男星陳曉搭檔《微微一笑很傾城》、《三十而已》女星毛曉彤，引起網友高度期待，最新加入的特別演出陣容更是強大，包含《延禧攻略》富察皇后秦嵐、《琅琊榜》硬底子男星王勁松、金馬影后惠英紅等人，讓《雲襄傳》未播先轟動，在愛奇藝預約量一舉突破150萬，網友直呼「終於解劇慌」、「最期待就是這部了」！

《雲襄傳》釋出近2分半預告中，毛曉彤一改之前大多溫婉形象的角色設定，變身武功高強悍婦，不但霸氣雙手公主抱接住陳曉，力氣大如牛的她甚至用力一跩陳曉耳朵，就能把他打趴按在桌上，陳曉在微博預告，「全片武力值倒數第一就是我，你們留意下。」不過兩人很快墜入情網，甚至預告就有甜蜜吻戲，可說是化身「抖M男」，越被打、越愛她！

24日陳曉、毛曉彤等人參與《雲襄傳》看片會，他坦言主演的「雲襄」一角最吸引他的地方就是感情戲，「是在別的劇裡沒看過的感情線，但又很真實、很成人化，不太像一般古裝劇。」還沒開播就邀請粉絲嗑CP！

陳曉與毛曉彤2014年便合演過電視劇《神鵰俠侶》，當時毛曉彤飾演郭芙，暗戀陳曉飾演的楊過，奪愛不成甚至狠斷男方手臂！不少人以為他們這次合作《雲襄傳》是二度搭檔，但毛曉彤在《雲襄傳》看片會特別澄清，「其實我們是三搭了，我演過他...」陳曉在旁邊回，「奶奶！」引起會場觀眾哄堂大笑，他們指的便是2015年播出的電視劇《大漢情緣之雲中歌》，當時陳曉演出漢宣帝，在愛妻過世後，毛曉彤便幫他「帶小孩」。聊到再次合作，陳曉表示因為是熟人，多了很多安全感與信心，「可以把自己交給她，沒有太多心理負擔。」而毛曉彤則讚陳曉在經歷近10年後的合作仍然十分有少年感。