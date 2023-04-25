南韓高人氣女團BLACKPINK近期在世界各地展開巡迴演唱會，勁歌熱舞的她們，不只讓各地的BLINK(其粉絲名)嗨翻，也為成員們賺進不斐的收入，而今她們截至目前的巡演收入曝光，共計約獲得了1048億韓元(約24億新台幣)，問鼎全球女團收入第一的寶座。

綜合韓媒報導，據美國演唱會巡迴票房統計公司「Touring Data」公布的數據顯示，韓女團BLACKPINK近期舉辦的巡迴演唱會「Born Pink」，截至目前，在北美、歐洲共計開唱28場，並吸引了逾36萬名觀眾入場，而門票收入高達78,480,521美元，約1048億韓元，數字十分驚人。

BORN PINK, @BLACKPINK

$78,480,521 Revenue ($3,018,482 avg.)

366,248 Tickets Sold (14,086 avg.)

$214.28 Average Price

26/61 Reported Shows#Update — Touring Data (@touringdata) April 20, 2023

另外，BLACKPINK此次的巡演收入，也打破英國之名女子團體辣妹合唱團(Spice Girls)於2019年時以11場巡演創下的7,820萬美元（約1044億韓元）的記錄，成功問鼎女子組合中最高票房收入的寶座，顯見她們的超高人氣。

事實上，BLACKPINK此次的巡迴演唱會也來到台灣開唱，當時吸引眾多粉絲南下高雄朝聖，而今她們正馬不停蹄的將BLACKPINK的魅力帶往世界各國，並在8月時再度回到美國舉辦安可演出。