日本歌姬LiSA曾是搖滾樂團「Love is Same All」的主唱，後以個人身份出道，曾演唱《刀劍神域》、《鬼滅之刃》等動漫的主題曲，獨特音樂風格圈粉無數，被封為「新世代歌姬」，她2020年宣布與大3歲的聲優鈴木達央登記結婚，男方卻在婚後爆出婚外情醜聞，近日LiSA公布喜訊已誕下一子，讓許多粉絲為她感到高興。

日本歌姬LiSA今（25）日於Instagram發文，以日文、英文、中文三種語言向粉絲們報喜：「雖然是私事，想借此分享我平安生下了第一胎。變得更堅強的自己，非常期待繼續製作音樂給大家。感謝大家一直以來的支持，今後也請多多指教！我們約定好見面！今天也是的美好的一天。」貼文一出獲得5.2萬人按讚。

不過由於丈夫曾陷入婚外情醜聞，部分粉絲表示：「不原諒就變單親媽」、「希望小孩能平安長大」、「出軌是快兩年前的事怎麼會說是因為有小孩才不離，難道小孩是在LiSA肚子裡待兩年喔」、「希望能鈴木能改過自新，好好帶孩子和愛護妻子」、「真是無奈」、「只希望LiSA可以幸福快樂，心理健康的做出每個決定，也希望孩子能健康的平安長大。看到那個渣男還是一肚子火」、「看著心情複雜...」、「還是要祝福，雖然那個先生有點不值得...」、「難怪消失了一陣子」。

LiSA與聲優鈴木達央結婚後礙於疫情沒有舉行婚禮，沒想到婚後不久就爆出鈴木達央帶女粉絲回家偷吃，疑似讓LiSA受到嚴重打擊，身體也開始出現狀況，只好全面暫停演藝工作，直到調養後才繼續活動。