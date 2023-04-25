安勤去年營收78.8億元，年增近6成，EPS達7.9元，雙創高峰。針對今年展望，安勤董事長劉琍綺表示，公司營運策略將聚焦「產業發展地圖」、「部署AI解決方案及啟動產業應用升級」、「布局IoT核心技術」以及「節能減碳及綠色環保」，鎖定智慧醫療、製造、交通、零售、能源五大產業。

劉琍綺認為，今年其實整體市況還是不錯，雖然部分市場相對保守，但缺料問題緩解，有助於毛利率向上，且客戶拉貨動能不受影響，對全年表現仍抱持「審慎樂觀」態度。

安勤總經理張嘉哲指出，目前除了歐洲市場受到俄烏戰爭影響外，其他地區接單都是領先，訂單能見度超過一季以上，第二季營運可望維持高檔水準，尤其醫療應用表現相對樂觀，且耕耘4、5年的伺服器專案持續出貨，零售部分則有大型專案進來，博弈部分預料持平。光以五大產業目前接案、出貨規模來看，今年營收將有個位數增長，毛利率同步向上。

至於市場高度關注的美投票、驗票機專案，張嘉哲表示，今年確定看到的部分已超過往年約千萬美元的訂單金額，後續還要看與當地合作夥伴及各州釋出專案規模而定，預計要到第二季末、第三季才會比較明朗，對安勤營運會有加分效果，強調主要業務穩定增長，不要只把安勤看成美投票機「四年才開一次花」。

此外，先前因美國前總統川普衍生的電子投票爭議與訴訟，近期已進入和解階段，預期將對美國各州政府繼續編列預算投資投票機相關設備有激勵作用，對電子投票而言是利多消息，有利於安勤下半年爭取更多專案。