台股25日重挫256.14點、失守季線15,602點和15,400點整數關卡，跌幅在主要亞股中排第二大，今年以來日均量減幅25％更居亞股之冠，投資人緊張。金管會證期局主秘黃厚銘25日信心喊話指出，今年以來台股漲10.53％、排名第二，優於多數亞股、目前整戶擔保維持率在174.15％、各項基本面數字良好，台股「尚稱穩健」。

台股25日跌幅1.49％，僅次於香港恆生指數的1.71％較韓國、日股、上證、深圳、新加坡的跌幅都來得重。但黃厚銘表示，若拉長時間來看，今年來至4月24日止，台股漲幅10.53％，相較韓國漲幅12.84％、日本漲幅9.58％、上海漲幅6.03％、深圳漲幅2.73％、香港漲幅0.9％、新加坡漲幅2.25％、美國道瓊漲幅2.2％，台股排名第二，表現優於多數亞股。

就日均成交量來看，台股今年以來截至4月24日止，台股集中市場平均日成交值2,239億元，較去年同期減少25.89％，但黃厚銘指出，同期間，韓國等亞洲其他主要市場日均量亦下滑，包括：韓國（-18.65％）、新加坡（-20.14％）、深圳（-3.93％）、上海（-5.54％）及日本（-8.32％）。

黃厚銘指出，今年4月以來至4月24日止台股集中市場日均量約2,291億元，雖較3月份日均量2,364億元減少，但較2月份日均量2,267億元、1月份日均量1,925億元都呈現增加，

但為何台股今年量縮程度居亞股之冠？黃厚銘解釋，交易量跟股價指數一樣，短期內會起起伏伏，今年來不過四個月，短期的變化難去判斷為何縮得大，須要再觀察。

就信用交易之整戶擔保維持率來看，截至今年4月24日止，擔保維持率為174.15％，也還在正常水位。

黃厚銘強調，台股基本面數據尚屬穩健，今年截至3月底台股本益比為13.2倍，現金殖利率達4.17％（加計股票股利為4.33％），國內上市櫃公司今年前三月營收9.03兆元，為歷年同期第三高。另去年度整體上市櫃公司稅前盈餘合計約5.09兆元，獲利金額為歷年次高。