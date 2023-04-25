雲品溫泉酒店與君品Collection露營車品牌Vantel首次合作，推出三天二夜車宿之旅，供喜歡露營和享受奢華溫泉酒店的旅客新選擇，每日限量二間房，包括雲品溫泉酒店經典山景客房住宿一晚，可享用自助晚餐和翌日早餐，第二晚可於Vantel的露營車上車宿一晚，並在日月潭周邊遊覽觀光，體驗全新的日月潭新體驗。

看好母親節家庭母女出遊商機，雲品溫泉酒店為滿足體驗不同旅遊方式的旅客而設計出露營車Vantel聯賣活動，自5月1日至7月31日止，推出三天二夜雙人住宿方案，一位未滿6歲孩童免加價，每日限量二間房，旅程自台中取車後，第一晚在雲品溫泉酒店經典山景房住宿，享用丹彤自助晚餐和翌日早餐，並享受雲品溫泉酒店的館內休閒設施，第二日在退房後可自駕Vantel露營車前往日月潭周邊觀光旅遊，亦可以返回雲品溫泉酒店進行盥洗與享受溫泉親水設施，並在Vantel露營車上度過第二晚，用車宿的方式享受不一樣的日月潭的湖光山色之旅。

雲品與Vantel的三天二夜之旅不僅可以讓旅客體驗到不同的旅遊方式，還可以享受到日月潭的自然美景和豐富的周邊遊憩活動除了享受天然的溫泉和豪華的住宿設施，Vantel露營車則提供兼具舒適和自由的露營體驗，讓旅客可以在任何地方停車車泊享受自然美景。Vantel露營車排氣量為1500CC，為四速自排車，輕鬆入門好駕駛，車內搭載高達20多樣車內配件，包括睡袋、編織毛毯、蛋捲木桌、露營椅、露營收納箱 、韓國卡式瓦斯爐、韓國深烤煎煮鍋、日本琺瑯單柄鍋、復古白金無線藍牙喇叭、復古LED電池式露營燈、愛迪生氣氛串燈、電源線、保冰桶、原木木盤組、琺瑯杯組、編織掛飾與草編靠枕等，還可依照個人需求跟配備打造自己的網美車宿體驗。