「鉅富朗朗」主打28至34坪的3房型態，3月下旬開放預售，短短30天賣出超過5成。(林欣儀攝)

鉅富建設董事長黃承浩表示，只要佔據地段、品牌優勢及良好服務，不怕沒人來買。(林欣儀攝)

隨著《平均地權條例》修法通過，房市回歸剛性需求，消費者選擇產品更重視地段、交通及品牌，看準市場走向，鉅富建設鎖定台中市北區，標榜「明星學區首排」，推出新案「鉅富朗朗」，正式公開前已銷售超過5成，業者強調，只要有地段、品牌優勢，再加上良好服務，仍能受到客戶青睞。

主打位於立人國中小前第一排，鉅富建設董事長黃承浩說，地段絕對是不敗因素之一，2所學校就位在住宅前方，近幾年的建案幾乎沒見過，當初購買這塊地，光土地成本就達每坪近90萬，可說是「蛋黃區中的蛋黃區」，基地距離中清文心捷運站僅500公尺，且鄰近水湳經貿園區、巨蛋商圈及中清交流道，生活機能便捷。

即便政府大力打房，房地產市場不如以往熱絡，業者仍大膽推案，黃承浩強調，不論景氣好或不好，鉅富從2018年至2023年都穩穩的推案，6年中推出7案，以這次的「鉅富朗朗」來說，總銷超過15億，主打28至34坪的3房型態，3月下旬開放預售，短短30天賣出超過5成，每坪成交價落在55至60萬左右，主因「對品牌有信心」。

「鉅富朗朗」打造15層樓建築，標榜耐震係數達0.41G的七級抗震，且因應未來電動車發展趨勢，在80個停車位全部配置EMS電動車充電智能管理系統。黃承浩強調，只要佔據地段、品牌優勢及良好服務，不怕沒人來買，目前購買的主要客層為公教人員及較年輕的自營商。