迎接五一勞動節，台北喜來登推一泊二食不分平假日入住享十二廚自助晚餐以及翌日早餐各兩客，再贈客房免費Mini Bar飲品，等於下殺42折，4月28日至5月2日限量開售。館內7大人氣餐廳則推美食外帶58折起，4月25日上午9點至30日晚上12點限時5天線上開搶，廣式燒味拼、酸辣泰式套餐、蒲燒鰻魚飯組、頂級美國肋眼牛排、雙味拿坡里比薩、酒釀黃金蟹與沙朗牛排義麵等，還有米其林摘星好菜組以及招牌功夫小菜，於官網線上購物「快閃專區」預購，取餐日從4月28日至5月1日。

勞工朋友辛苦了，台北喜來登4月28日至5月2日祭出「犒賞自己」一泊二食優惠，整個5月份不限平假日每晚只需6999元起，入住客房乙晚並享十二廚自助晚餐以及翌日早餐各兩客，再贈客房免費Mini Bar迎賓飲品，還可免費使用館內三溫暖、健身房與泳池等設施，等同原價下殺42折、現省萬元。

連假在家、想吃美食不用煮，台北喜來登精選9款人氣外帶美食包含「省最大」的請客樓「海陸雙星饗宴」鮮濃的砂鍋醃篤鮮，搭配麻油雞飯與金沙海皇蝦，快閃價2980元、現省1140元；還有「招牌功夫六小菜」經典悄悄話、藤椒手撕雞、黑松露素鵝、紅麴尾巴等，只要1880元。想吃港點則有米其林推薦辰園「點心煲湯組」翡翠韭菜蝦餃、魚子雞燒賣與潮式蒸粉粿，搭配湯白味鮮的海皇雜菜砂鍋湯，或可選擇招牌蜜汁梅花叉燒拼金磚燒肉，每款1350元起。

對自己好一點，安東廳「頂級肋眼牛排10盎司」搭配炒野菇、奶油玉米與南瓜布里歐麵包享74折；桃山「蒲燒鰻魚飯個人套餐」醬濃肥嫩、火烤噴香的白鰻，搭配香滑蒸蛋、味噌湯與時蔬，每份1200元。喜歡異國風味則有「SUKHOTHAI泰式套餐」超厚月亮蝦餅、炭烤松阪豬、辣炒什錦蔬與下飯良伴紅咖哩雞，優惠價1999元小家庭好滿足。CP值最高的「酒釀乾燒黃金蟹＋沙朗牛排義大利麵」980元享受蟹中肌肉猛男與鮮嫩牛排雙搭；朋友聚會首選推薦「加爾加諾章魚鮮蝦比薩＋魔鬼雙味臘腸比薩」雙款口味、皮薄餡多的現烤拿坡里比薩也現享81折優惠。