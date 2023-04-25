越南籍女大生與警方透過line交叉比對受困位置。（嘉義市警方提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義某大學越南籍學生，靠導航騎機車從嘉義縣民雄鄉至嘉義市訪友，回程因路不熟，機車掉入農田溝渠而受困，因四下無人又正值深夜，女外籍生過度緊張、害怕，竟打越洋電話向住在越南的媽媽求救，經母親安撫後、提醒應找台灣警察後，女學生才回過神撥打110報案，在嘉義市警察局後湖派出所員警協助下，外籍女學生得以順利返家。

嘉義市警察局勤務指揮中心20日晚上10點半左右，接到越南籍女大生求救電話，但女學生恐懼而語無倫次，線上員警除不斷安撫情緒，也協助以科技方法確認位置，因女大生受困地點非道路，無法確認正確位置，便通報轄區後湖派出所派員前往附近搜尋，直到女大生傳送定位資訊，與前往救援員警傳送位置交叉比對，才確認受困地點在私立宏仁女中西側農田附近。

後湖所副所長何文凱馬上率同仁趕到疑似受困地點，但現場全是稻田和竹筍園，即使員警和女大生大聲吼叫仍無法確認位置，幸好勤務中心人員靈機一動，指引員警、女大生各自開啟巡邏警示燈和手機手電筒，搭配持續呼喊，才終於在田園間發現一線微弱曙光。

由於女大生受困位置都是農田小路，巡邏車無法進入，何文凱及警員何國瑜徒步走進大片農田搜尋，才找到女大生和掉入灌溉溝渠的機車，加上道路狹小，無法出動重機具拖吊，兩名員警只好躍入泥濘溝渠將機車使力拉起，再一路推到文化路邊，最後護送女大生順利返回住處。

在警方協助脫困期間，女大生不時尖叫嘶吼「我害怕」，走到安全處馬上跟身處千里外的母親報平安，女大生母親則透過電話擴音向警方表達感謝，而女大生恢復平靜後，也透過line感謝員警幫忙，化解一場虛驚。